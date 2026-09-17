Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου, όταν ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι.

Θετική εξέλιξη παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του 17χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε με άλογο, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι. Ο νεαρός διακομίστηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου, όταν ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν πεζός και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, οδηγώντας το ζώο στον δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο.

Αρχικά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν φάνηκε να υπάρχει σοβαρός τραυματισμός του νεαρού. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και κρίθηκε αναγκαία η μετάβασή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Ο 17χρονος εξετάστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και παρέμεινε στο Νοσοκομείο για παρακολούθηση και νοσηλεία. Στη συνέχεια, η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

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Η αεροδιακομιδή και τα νεότερα από το «Γ. Γεννηματάς»

Με αφορμή δημοσιεύματα που έχουν αναρτηθεί στον τοπικό Τύπο σχετικά με τη διαδικασία της αεροδιακομιδής, διευκρινίζεται ότι ο 17χρονος μεταφέρθηκε στις 12:30, και όχι με βραδινή πτήση, με προορισμό το Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στην Αθήνα, όπως είχε μεταδώσει από την πρώτη στιγμή το InKefalonia.gr.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο νεαρός έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα. Οι θεράποντες ιατροί του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

Για το περιστατικό επιλήφθηκε η Τροχαία Αργοστολίου. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.