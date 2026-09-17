«Όταν αποφανθεί για τη βασιμότητα του προγράμματός μας το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, τότε τι θα απαντήσει η κυβέρνηση;», είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

«Η ΕΛΑΣ εμπεδώνεται στην αντίληψη των πολιτών ως η δεύτερη δύναμη, ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης και το αντίπαλο δέος έναντι της ΝΔ», τόνισε η Άννα Παπαδοπούλου στο Action24, σχολιάζοντας τη τελευταία δημοσκόπηση του τηλεοπτικού σταθμού.

«Επιβεβαιώνεται η ανοδική πορεία και τάση της ΕΛΑΣ» είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, τονίζοντας ότι μετά τη ΔΕΘ «πράγματι ισχυροποιούμαστε στη δεύτερη θέση».

Μιλώντας για το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, όπως αυτό παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, Άννα Παπαδοπούλου τόνισε ότι αποτελεί μια πρόταση «με βαθύτατο κοινωνικό πρόσημο» και θεμελιώνεται στην κοινωνική δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό ενέταξε και την πατριωτική εισφορά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πρόταση που βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και έχει προκαλέσει αντιδράσεις «για τους εσφαλμένους λόγους».

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στις προτάσεις της ΕΛΑΣ για τη μισθολογική ενίσχυση εκπαιδευτικών και ιατρών, τη μείωση του φορολογικού βάρους της μισθωτής εργασίας και τη στέγαση, σημειώνοντας ότι έχουν βρει ανταπόκριση στην κοινωνία.

Ειδικά για την πρόταση που αφορά την καταπολέμηση της ακρίβειας υποστήριξε πως «χαίρει αποδοχής από τους πολίτες, στο πλαίσιο της μείωσης του ΦΠΑ στο 6%, αλλά και με μία σειρά άλλων μέτρων που θα διασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση θα περάσει και στον καταναλωτή, όπως είναι το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών και το πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας».

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Ως προς τη χρηματοδότηση του προγράμματος, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου χαρακτήρισε «απολύτως παρωχημένο» το ερώτημα «πού θα βρούμε τα λεφτά». Όπως είπε, οι πόροι μπορούν να εξασφαλιστούν από την καταπολέμηση της διαφθοράς, από τα 12 δισ. ευρώ των απευθείας αναθέσεων, από το 1,5 δισ. ευρώ προς συμβούλους της κυβέρνησης και από τον περιορισμό της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος.

«Το πρόγραμμά μας είναι πολύ συγκεκριμένο, κοστολογημένο σε κάθε μέτρο του», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως θα το καταθέσει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Καταλήγοντας, έκανε λόγο για κυβερνητική προπαγάνδα με αριθμούς που «δεν στέκουν στην πραγματικότητα» και έθεσε το ερώτημα: «Όταν αποφανθεί για τη βασιμότητα του προγράμματός μας το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, τότε τι θα απαντήσει η κυβέρνηση;»

{https://www.youtube.com/watch?v=rLPn9kWo5Eg}