«Ονόματα όπως Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι ονόματα από το παρελθόν», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Προφανώς είμαστε πιο κοντά με το ΠΑΣΟΚ αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει αξιοπιστία ως κόμμα», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας ωστόσο πως «δεν είναι ξεκάθαρο τι πρεσβεύει και δεν είναι ξεκάθαρο ποιους θέλει να εκπροσωπήσει».

«Αυτή η χώρα προφανώς δεν θέλει ακυβερνησία αλλά δεν θέλει και στασιμότητα. Βλέπει τη λέξη σταθερότητα και βλέπει συγχρόνως την λέξη στασιμότητα. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία τη λέξη σταθερότητα είναι σαν να παρουσίαζε την λέξη αστάθεια. Είναι εκβιασμός. Ψηφίζεις για να μην έχεις αστάθεια. Είναι αρνητικό μήνυμα», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των «Δημοκρατών».

Ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε επίσης: «Δεν κατεβαίνουμε με αυτοσκοπό την εξουσία. Κατεβαίνουμε επειδή πιστεύουμε ότι τα παλιά κόμματα ότι είχαν να προσφέρουν το έχουν προσφέρει. Το 1981, όταν η χώρα μας μπήκε στην ΕΟΚ, η Ελλάδα είχε με σημερινά ευρώ ΑΕΠ περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Μας έχουν δοθεί έκτοτε, με σημερινά ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγίες περίπου 290 δισεκατομμύρια ευρώ και η οικονομία μας έχει μέγεθος 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, έχουμε χάσει περισσότερα χρήματα από όσα μας έχουν δώσει.Μαζί με την έλλειψη ανταγωνιστικότητας, μαζί με τις ήττες που έχουμε και στα γεωπολιτικά Και τη χρεοκοπία και την ξενιτιά μιας ολόκληρης γενιάς. Πρόκειται για αποτυχία της πολιτικής στη χώρα».

«Ονόματα όπως Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι ονόματα από το παρελθόν. Εάν δεν μπόρεσες να προσφέρεις ότι ήταν να προσφέρεις σε οκτώ χρόνια, τότε δεν δικαιούσαι άλλη ευκαιρία», πρόσθεσε.

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«Η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι θέμα του Αλέξη Τσίπρα»

Για τον Αλέξη Τσίπρα ο Στέφανος Κασσελάκης είπε: Θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργο το να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος για 15 χρόνια, να λες ότι ανοίγεις τον χώρο να έρθει η επόμενη γενιά και μετά να κάνεις ότι έχεις κάνει για να το ρευστοποιήσεις και να επανέλθεις με ένα “rebrand” Εγώ για μένα αυτό το θεωρώ αποκρουστικό. Και γνωρίζω ότι η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι θέμα του Αλέξη Τσίπρα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlh0jzh6xegp?integrationId=40599y14juihe6ly}