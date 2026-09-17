Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη. Αλλάζει από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας φαίνεται οτι ο καιρός θα είναι ήπιος και γενικά βελτιωμένος. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα μας κατέβουν πιο ψυχρές αέριες μάζες, με λίγα φαινόμενα προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Η θερμοκρασία, μετά και την άνοδο που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας περιμένουμε σιγά σιγά να υποχωρήσει ο υδράργυρος, για να πάμε σε πιο κάτω από την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα.

Φαίνεται οτι θα πάμε σε πιο ψυχρές αέριες μάζες από την ανατολική Ευρώπη.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, συνεχίζει να βρέχει σε πολλά τμήματα της Κρήτης και σιγά σιγά, αυτό το κύμα κακοκαιρίας, αρχίζει πλέον και μετατοπίζεται προς τα Δωδεκάνησα. Επομένως τις επόμενες ώρες, η Κάρπαθος, η Ρόδος, τα Δωδεκάνησα μπαίνουν σε μία επικίνδυνη ζώνη, σε ότι αφορά την ένταση των βροχών και των καταιγίδων που αναμένουμε.

Αυτό το κύμα αρχίζει βαθμιαία να μετατοπίζεται προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι περιοχές εκεί θα δουν έντονες βροχές και καταιγίδες, τις επόμενες ώρες. Μία αστάθεια που αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση της αύριο Παρασκευή. Οι βοριάδες θα μας συνοδεύουν μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας.

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Από αύριο μέχρι και την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε καλοκαιρινές συνθήκες.

Οι άνεμοι βοριάδες κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, στις Κυκλάδες και παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς προς το νότιο - νοτιοδυτικό Αιγαίο.

Ο υδράργυρος έχει υποχωρήσει και νωρίς το πρωί γίνεται έντονα αισθητές οι φθινοπωρινές θερμοκρασίες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Ηλιακή ακτινοβολία με τους ανέμους να πνέουν με μέτριες εντάσεις και προς το νοτιοανατολικό άκρο του νομού θα φθάνουν τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως κι 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Λίγα σύννεφα τις απογευματινές ώρες, οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς, μέτριας έντασης. Ο υδράργυρος το μεσημέρι θα φθάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από ροή πιο θερμής αέριας μάζας από τις ακτές της βόρειας Αφρικής. Θα μας προσεγγίσει πιο θερμός αέρας και η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο ευσταθής.

Ανεβαίνει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες - έως και 32 βαθμούς Κελσίου -.

Ο βοριάς θα επιμείνει στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, με τοπικά ισχυρές εντάσεις και κάποια αστάθεια να βγαίνει το απόγευμα σε βουνά της ηπειρωτικής χώρα. Ίσως δούμε και κάποιες βροχές μέσα στο Ιόνιο.

Έτσι θα ξεκινήσει και η νέα εβδομάδα και κοντά στα μέσα, περιμένουμε την κάθοδο πιο ψυχρών αέριων μαζών. Πλέον το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει και πάλι την πόρτα με πιο έντονο χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις θερμοκρασιακές τιμές.

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