Παρένθεση φαίνεται πως ήταν οι βροχές και οι καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας καθώς, από αύριο βελτιώνεται ο καιρός.

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα αλλά και μέχρι αύριο το απόγευμα κυρίως σε περιοχές όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες. Αυτά τόνισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, η οποία τόνισε πως «η κακοκαιρία και αύριο θα παρουσιάσει εμμονή καθώς δεν προχωράει με γρήγορους ρυθμούς».

Τόνισε πως κατά την διάρκεια της χτεσινής ημέρας έπεσαν περίπου 30.000 κεραυνοί, προβλήματα παρουσιάστηκαν στην Κέρκυρα ενώ υπήρξαν και αναφορές για ελαφριά χιονόπτωση στον Παρνασσό.

Η εν λόγω κακοκαιρία όμως δεν θα κρατήσει ακόμα πολύ καθώς από αύριο θα βελτιωθεί σταδιακά ο καιρός. Την Παρασκευή η καλυτέρευση των καιρικών συνθηκών θα είναι ξεκάθαρη με νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Μάλιστα, όπως τόνισε η κ. Παπαβγούλη πολύ καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και το Σάββατο όπου η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει και πάλι στους 30-32 βαθμούς.

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«Καλοκαιρινό μοτίβο»

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN, Κλέαρχου Μαρουσάκη, η χώρα θα οδηγηθεί και πάλι σε καλοκαιρινό καιρικό μοτίβο, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας που θα παραμείνει πάνω από περιοχές όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως αύριο.

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Τόνισε πως θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα εμφανιστεί και πάλι μία αστάθεια, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, στα ηπειρωτικά, με κάποιες μπόρες ή και καταιγίδες. Ο υδράργυρος κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου και το μελτέμι θα κυριαρχήσει στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Επομένως μετά και την αυριανή ημέρα επιστρέφουμε και πάλι σε καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, με ήπιες θερμοκρασιακές τιμές, για να κάνει τα μπάνια του ο κόσμος.

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