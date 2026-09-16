Γεννηματάς: Φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του νοσοκομείου – Δεν κινδύνευσαν ασθενείς.

Φωτιά εκδηλώθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε στο υπόγειο του νοσοκομείου και δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους του νοσοκομείου. Μόλις έγιναν αντιληπτοί οι καπνοί κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις όπου έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση. 4 πυροσβέστες και 2 οχήματα έφτασαν άμεσα στο Νοσοκομείο και η φωτιά αντιμετωπίστηκε, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τους ασθενείς που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται.