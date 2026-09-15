Γάκα και Θεοδωρόπουλος μπήκαν στον ανακριτή, ψύχραιμοι, σχεδόν απαθείς μπροστά στο βαρύ κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.

Μαραθώνια είναι η απολογία της κατηγορούμενης Ιωάννας Γάκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία μέχρι και τις 20:20 δεν είχει ακόμη τελειώσει.

Οι ερωτήσεις του ανακριτή σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ήταν… κατά ριπάς και εξετάζει σπιθαμή προς σπιθαμή όλες τις λεπτομέρειες.

Οι δύο κατηγορούμενοι, φορώντας χειροπέδες οδηγήθηκαν το μεσημέρι στο ανακριτικό γραφείο όπου παρέδωσαν πολυσέλιδα απολογητικά υπομνήματα με τους ισχυρισμούς τους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο την οποία αντιμετωπίζουν.

Και οι δύο εμφανίστηκαν εξαιρετικά άνετοι κατά την προσαγωγή τους στον ανακριτή, ψύχραιμοι, σχεδόν απαθείς μπροστά στο βαρύ κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.

Συνομιλούσαν μάλιστα για διάφορα άσχετα θέματα με τους αστυνομικούς, δίνοντας την εικόνα πως δεν αγωνιούσαν ιδιαίτερα για την τύχη τους.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε πως σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να προβλέψει ότι ο τραγουδιστής θα έφευγε από τη ζωή, ενώ συμπλήρωσε πως κατέβαλλε κάθε προσπάθεια να τον σώσει αλλά δεν τα κατάφερε.

Απανωτές αποκαλύψεις

Σύμφωνα με το MEGA η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να έχει αναφέρει ότι ο τραγουδιστής υπεβλήθη σε υδροθεραπεία του εντέρου την προηγούμενη ημέρα από τον θάνατό του. Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της χρονικής ακολουθίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγες ώρες αργότερα πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση, διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται πλάσμα από το αίμα και αντικαθίσταται με κατάλληλο υγρό.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι εάν είχε αξιολογηθεί η κατάσταση του οργανισμού πριν από την πλασμαφαίρεση, δεδομένου ότι η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει απώλεια υγρών και μεταβολές στους ηλεκτρολύτες.

Ειδικά όταν ένας ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, η κατάσταση ενυδάτωσης είναι κρίσιμη καθώς σε περίπτωση αφυδάτωση μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος υπότασης, αιμοδυναμικής αστάθειας και καρδιακών αρρυθμιών. Δεδομένης της αναφοράς της ιατρού για την διεξαγωγή υδροθεραπείας λίγες ώρες πριν την πλασμαφαίρεση στο επίκεντρο της έρευνας θα τεθεί και το αν είχε αξιολογηθεί επαρκώς η κατάσταση του οργανισμού του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το πέρας της υδροθεραπείας και το εάν υπήρχαν ενδείξεις που θα έπρεπε να οδηγήσουν σε επανεκτίμηση ή αναβολή της πλασμαφαίρεσης.