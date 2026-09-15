Το επαναλαμβανόμενο ξέπλυμα τους κανονικοποιεί περισσότερο, εθίζει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας στο απόλυτο κακό, ο μισαλλόδοξος λόγος πια δεν σοκάρει…

Με μια του ανάρτηση ο Γιάννης Παντελάκης, δημοσιογράφος και συγγραφέας, τα λέει όλα για τον παροξυσμό μέσων ενημέρωσης με τον Κασιδιάρη.

Αναδημοσιεύουμε:

«Η αποφυλάκιση Κασιδιάρη είναι μια είδηση που πρέπει να γνωρίζουμε γιατί πρόκειται για έναν καταδικασμένο επικίνδυνο νεοναζιστή εγκληματία που απειλεί πάλι. Η μετατροπή της αποφυλάκισης του σε θέαμα από τηλεοπτικά κανάλια και ιστοσελίδες που μάλιστα διακόπτουν την ροή του προγράμματος τους για να μας πληροφορήσουν σε απευθείας μετάδοση με κάθε λεπτομέρεια για το γεγονός, με τα δεκάδες μικρόφωνα να στήνονται μπροστά στον νεοναζιστή μετατρέποντας τον σε κεντρικό πρόσωπο και πρωταγωνιστή, η προβολή των συνθημάτων από τους ομοϊδεάτες του, αποτελούν επανάληψη των μιντιακών αθλιοτήτων τα πρώτα χρόνια εμφάνισης της Χρυσής Αυγής.

»Ήταν τότε που ο Τράγκας έκανε εκπομπές αποκλειστικά με Χρυσαυγίτες, ο Αναστασιάδης χαριτολογούσε με τον καλεσμένο του Κασιδιάρη, η περίφημη Τατιάνα έκανε αφιερώματα στη σύντροφο Κασιδιάρη, το Πρώτο Θέμα με όρους λαιφ σταιλ μας πληροφορούσε πως εκπαιδεύονται αλλά και για την καλοσύνη των νεοφασιστών να περνάνε τις ηλικιωμένες στα απέναντι πεζοδρόμια, ήταν τότε που δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ μίλαγε για "μια σοβαρή Χρυσή Αυγή".

»Το επαναλαμβανόμενο ξέπλυμα τους κανονικοποιεί περισσότερο, εθίζει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας στο απόλυτο κακό, ο μισαλλόδοξος λόγος πια δεν σοκάρει…".

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Β.Σκ.