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«Η αποφυλάκισή του είναι είδηση. Η μετατροπή της σε τηλεοπτικό γεγονός είναι επιλογή», αναφέρει μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου.

Σαφή θέση σχετικά με τη σημερινή αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη πήρε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X.

Η κα. Διαμαντοπούλου εκφράζει έντονα τη δυσαρέσκεια της σχετικά με την απευθείας τηλεοπτική κάλυψη της αποφυλάκισης ενός καταδικασθέντα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. «Αναρωτιέμαι τι ακριβώς εξυπηρετεί η απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της εξόδου από τη φυλακή ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για εγκλήματα εναντίον της Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δεν κρύβει το πόσο «ειρωνικό» είναι η αποφυλάκιση Κασιδιάρη να συμπίπτει με τη Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας.

Επιπλέον, τονίζει ότι η αποφυλάκιση αποτελεί μία είδηση, ωστόσο είναι συνειδητή επιλογή των καναλιών και των μέσων να μετατραπεί σε τηλεοπτικό γεγονός.

Η Άννα Διαμαντοπούλου καταλήγει «Η Δημοκρατία δεν φοβάται. Αλλά ούτε και αφελής είναι».

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{https://x.com/adiamantopoulou/status/2099827917010211244}