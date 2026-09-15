Επίθεση Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ, μετά τη δήλωση Πάνα για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ.

«Είναι πλέον φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα», σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης, που εξαπέλυσε επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή δήλωση του Απόστολου Πάνα για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ.

«Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων», συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Όλη η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

«Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει.

Σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαζόταν με την ΕΛΑΣ, ο κ. Πάνας ήταν απολύτως σαφής:

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“Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση;… που είναι το κακό;”.

Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής.

Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων.

Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα».

Τι δήλωσε ο Πάνας για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ

Μιλώντας στο «Ναυτεμπορική TV», τη Δευτέρα, ο Απόστολος Πάνας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ.

Αρχικά, ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι θα ήταν παράλογο να πει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα συνεργαστεί με το κυβερνών κόμμα, γιατί «υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές διαφορές». Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ «είναι κόμμα με συγκεκριμένες πολιτικές αρχές, βρίσκεται στη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία και θα κοιτάξει να έχει συνεργασίες με τα κόμματα τα οποία κινούνται σε αυτό τον άξονα».

Ερωτηθείς εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαζόταν με την ΕΛΑΣ, ο Απόστολος Πάνας απάντησε: «Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα; Να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση;».

Στο σχόλιο του Δημήτρη Καιρίδη «ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Γιάννη Μανιάτη;», ο Απόστολος Πάνας απάντησε: «Γιατί να ρωτήσω, είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές που υπάρχουν σε ένα κόμμα».

Οι συνεργασίες «προέρχονται από το πολιτικό- ιδεολογικό υπόβαθρο και από το προγραμματικό πλαίσιο. Αν αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα, τότε γίνονται», συμπλήρωσε. «Η δική μου άποψη είναι ότι από αυτά που έχω ακούσει έως τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο, αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν», κατέληξε.

Δείτε το απόσπασμα στο 07:20 του βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=cL_bPlbTtGw}