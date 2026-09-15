«Σχεδιάζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τη μείωση του επιδόματος στους δύο μήνες; Ναι ή όχι;», ρωτά η Νέα Αριστερά.

«Πολλές «προσωπικές απόψεις» μαζεύτηκαν στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με το επίδομα ανεργίας που πλέον συγκροτούν σαφή κυβερνητική γραμμή», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και προσθέτει: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε να περιοριστεί το επίδομα ανεργίας στους δύο μήνες. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έσπευσε να παρουσιάσει τους ανέργους ως απατεώνες που εισπράττουν επίδομα ενώ εργάζονται «μαύρα». Ο Βασίλης Σπανάκης υπερασπίστηκε τον Μαρινάκη και ο Μάκης Βορίδης άνοιξε ευθέως θέμα «εξορθολογισμού» όλων των κοινωνικών παροχών».

Συνεχίζοντας, η Πατησίων επισημαίνει: «Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ που παραθέτει η ΓΣΕΕ διαψεύδουν την εικόνα του «τεμπέλη άνεργου» που με τεράστιο ζήλο κατασκευάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον Ιούνιο του 2026, από τους 672.293 εγγεγραμμένους ανέργους, επίδομα έλαβαν μόλις 106.727 δηλαδή λιγότεροι από ένας στους έξι. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Με λίγα λόγια, το σκάνδαλο δεν είναι ότι οι άνεργοι «βολεύονται» με τα επιδόματα, αλλά ότι πέντε στους έξι μένουν χωρίς επίδομα.

Όσο για τη «μαύρη» εργασία που ανακάλυψε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία, να τα διαβιβάσει στην Επιθεώρηση Εργασίας. Αν δεν τα έχει, πρέπει σταματήσει να συκοφαντεί συλλήβδην τους ανέργους. Η αδήλωτη εργασία αντιμετωπίζεται με ελέγχους και κυρώσεις στην εργοδοτική αυθαιρεσία από την αρμόδια υπηρεσία που η ΝΔ την έχει αφήσει υποστελεχωμένη και όχι με περικοπές στους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να καταλάβει ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι ελεημοσύνη. Το επίδομα ανεργίας έχει πληρωθεί και συνεχίζει να πληρώνεται από τις εισφορές των εργαζομένων. Η μετατροπή του σε επιδότηση προς τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις ισοδυναμεί με κλοπή του ασφαλιστικού δικαιώματος των εργαζομένων και δωρεά των χρημάτων στο κεφάλαιο».

Καταλήγοντας η Νέα Αριστερά σημειώνει: «Και ρωτάμε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Σχεδιάζει η κυβέρνησή του τη μείωση του επιδόματος στους δύο μήνες; Ναι ή όχι;».