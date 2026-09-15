Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα έχει προκαλέσει περίπου 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών, τα οποία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενδέχεται να χρειαστούν επτά χρόνια για να απομακρυνθούν.

Η ανάσυρση εκατοντάδων σορών από τα ερείπια κτιρίων που καταστράφηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, προκαλεί νέες ανησυχίες για το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου, δήλωσε σήμερα Τρίτη ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε ότι ανασύρονται λείψανα τα οποία φαίνεται να ανήκουν σε ολόκληρες οικογένειες, σε περιοχές που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιθέσεων, σημειώνοντας ότι πολλά από τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

«Είναι σπαρακτικό το γεγονός ότι οι συγγενείς αγνοούμενων, για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνουν τώρα τους χειρότερους φόβους τους», ανέφερε σε δήλωσή του.

Ο Τουρκ είπε ότι οι νέες ανακαλύψεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί σε έκθεση του ΟΗΕ το 2024. Η έκθεση διαπίστωνε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις αμάχων κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου ενδέχεται να παραβίασαν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

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Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους και υποστηρίζει ότι ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο κατά τις επιχειρήσεις του εναντίον μαχητών της Χαμάς στη Γάζα.

Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα έχει προκαλέσει περίπου 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών, τα οποία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενδέχεται να χρειαστούν επτά χρόνια για να απομακρυνθούν.

Εκτεταμένες καταστροφές στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές αρχές εκτιμούν ότι περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο Τουρκ δήλωσε ότι φοβάται πως τα λείψανα που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα μπορεί να αποτελούν «μόνο την κορυφή του παγόβουνου», καθώς μεγάλα τμήματα της Γάζας έχουν ισοπεδωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ή από μεταγενέστερες επιχειρήσεις κατεδάφισης και απομάκρυνσης ερειπίων.

Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι συνεχίζει να κατεδαφίζει κτίρια και να καταστρέφει περιοχές της Γάζας στις οποίες εξακολουθούν να επιχειρούν ισραηλινές δυνάμεις, λέγοντας ότι μπουλντόζες εργάζονται «χωρίς κανέναν σεβασμό για τους νεκρούς που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια».

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε να επιτραπεί σε διεθνείς ερευνητές η πρόσβαση σε όλες τις περιοχές της Γάζας, προκειμένου να συμβάλουν στη συλλογή και διαφύλαξη στοιχείων, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες για τη διερεύνηση των ενεργειών των εμπλεκόμενων πλευρών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, έχει δηλώσει ότι τα στοιχεία θα πρέπει να συλλεχθούν και τα ανθρώπινα λείψανα να ταυτοποιηθούν πριν ξεκινήσει η πλήρης απομάκρυνση των ερειπίων.

Με πληροφορίες από Reuters