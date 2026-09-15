Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έγινε η πιο εμπορική ξενόγλωσση ταινία της εικοσαετίας στο ελληνικό box office.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, έσπασε το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων - στην ένατη εβδομάδα κυκλοφορίας της - και φιγουράρει ως η πιο εμπορική ξενόγλωσση των τελευταίων είκοσι ετών, στο ελληνικό box office.



Η υπερπαραγωγή του Νόλαν, παραμένει δεύτερη στο Top 10 του τετραημέρου 10 - 13 Σεπτεμβρίου 2026, πίσω από το «Minions & Τέρατα» που οδηγεί την κούρσα και μπροστά από το έτερο blockbuster του καλοκαιριού «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» που συμπληρώνει την πρώτη τριάδα, πλησιάζοντας παράλληλα το μισό εκατομμύριο θεατές.

Τα πολυσυζητημένα «Μαγικά Φίλτρα 2» με την Νικόλ Κίντμαν και τη Σάντρα Μπούλοκ να επιστρέφουν στους ρόλους τους, δεν κατάφεραν να μαγέψουν τους Έλληνες θεατές, κάνοντας ένα -το λες και- χλιαρό άνοιγμα 7.181 εισιτηρίων που τους έστειλε στην έκτη θέση.



Αποκαρδιωτικό ήταν και το ντεμπούτο του ντοκιμαντέρ των Oasis. Το reunion των αδελφών Γκάλαχερ, κατάφερε να προσελκύσει 532 θεατές, ενώ ακόμα πιο απογοητευτικό ήταν το άνοιγμα του ποδοσφαιρικού «The Match» που δεν ξεπέρασε τους 374 θεατές.



Για την ιστορία, το τετραήμερο έκοψε συνολικά 102.172 εισιτήρια.

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 10 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026