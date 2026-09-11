Ο Τζάστιν Τριντό άλλαξε πεδίο δράσης...

Ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό λάνσαρε το νέο του εγχείρημα, την εταιρεία κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο.

Η εταιρεία του «Hope & Hard Work», που έχει συνιδρύσει μαζί με την συνεργάτιδά του Κέιτι Τέλφορντ, αποκάλυψε και τα πρώτα σενάρια για τηλεόραση και σινεμά, με επίκεντρο καναδικές ιστορίες για παγκόσμια εξαγωγή.

«Σε μια εποχή όπου ο κόσμος μπορεί να αισθάνεται εξαιρετικά διχασμένος, πιστεύουμε στην δύναμη της σπουδαίας αφήγησης μιας ιστορίας που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά» είπαν σε κοινή τους δήλωση ο Τριντό και η συνεργάτιδά του.

«Ως μία καναδική εταιρεία, έχουμε την ευκαιρία να φέρουμε αξίες, όπως η καλοσύνη, η αισιοδοξία και η πίστη του ενός στον άλλον σε ό,τι και αν κάνουμε, από όπου και αν προέρχεται η ιστορία, να βρει το κοινό της», πρόσθεσαν.

Διάφορα projects είναι ήδη σε εξέλιξη, ανάμεσά τους το «Closer by Sea» μία μεταφορά του ομότιτλου βιβλίου του Perry Chafe και μία ακόμα μεταφορά της Detective Aunty, της Uzma Jalaluddin, την παραγωγή των οποίων υπογράφει η Neshama Entertainment με τους Τριντό και Τέλφορντ να έχουν αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η νέα εταιρεία του Τριντό θα αναλάβει την ανάπτυξη και παραγωγή projects για το σινεμά, την τηλεόραση, αλλά και live εκδηλώσεις για εκμετάλλευση εντός και εκτός συνόρων. Η «Hope & Hard Work» έχει επίσης στρατηγική συνεργασία με την Earth Tones, που ασχολείται κατά βάση με τα ντοκιμαντέρ και σειρές ντοκιμαντέρ.

Με πληροφορίες του Hollywood Reporter