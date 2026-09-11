Οι λόγοι που Netflix ακύρωσε τη σειρά με συνοπτικές διαδικασίες.

Δυσάρεστα φαίνεται πως είναι τα νέα για τους θαυμαστές του «Ransom Canyon», καθώς το Netflix ακύρωσε τη σειρά, μόλις έξι εβδομάδες μετά τη δήλωση της showrunner April Blair στο Entertainment Weekly ότι το φινάλε της δεύτερης σεζόν ήταν «μόνο η αρχή».



Το «Ransom Canyon» είναι ένα σύγχρονο ρομαντικό γουέστερν, βασισμένο στην ομώνυμη σειρά βιβλίων της Jodi Thomas. Η σειρά εστιάζει σε θέματα αγάπης, απώλειας, οικογενειακών δεσμών και προδοσίας, με πρωταγωνιστές τους Josh Duhamel και Minka Kelly.

Σύμφωνα με το Deadline, o λόγος ακύρωσης της σειράς ήταν η πτώση της τηλεθέασης, σε σύγκριση με τα νούμερα της πρώτης σεζόν.

«Πάντα λέω ότι το τέλος της δεύτερης σεζόν δεν είναι το τέλος της ιστορίας τους. Στην πραγματικότητα είναι μόνο η αρχή», έλεγε η Blair στο EW όταν κυκλοφόρησε η δεύτερη σεζόν στην πλατφόρμα στις 23 Ιουλίου, εξηγώντας ότι στη συνέχεια ήθελε να εξερευνήσει το μέλλον των χαρακτήρων και των ιστοριών τους.



Σημειώνεται ότι αυτή είναι η δεύτερη παραγωγή που κόβει το Netflix με πρωταγωνιστή τον Duhamel, μετά την ακύρωση του Jupiter's Legacy το 2021.

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Για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η σειρά έμπαινε με δανεικό χρόνο στη δεύτερη σεζόν της, μετά από μια αξιοπρεπή αλλά άτονη πρεμιέρα το 2025. Παρά το γεγονός ότι το μέλλον της ήταν αβέβαιο, τελικά μετά την πρεμιέρα της πήρε το «πράσινο φως» για μια δεύτερη σεζόν, αλλά υπό με κάποιες σοβαρές προϋποθέσεις όπως ο μειωμένος αριθμός επεισοδίων (οκτώ επεισόδια αντί για δέκα) και ανακατατάξεις στο καστ.



Ενώ δημιουργικά η δεύτερη σεζόν φέρεται να είχε την αποδοχή των εκτελεστικών διευθυντών του Netflix, δεν συνέβη το ίδιος και με τους θεατές, οι οποίοι τελικά δεν ακολούθησαν. Συγκεκριμένα, στην λίστα του Top 10 για την εβδομάδα 27 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2026, η δεύτερη σεζόν γνώρισε τεράστια πτώση στα νούμερα συγκεντρώνοντας 4,1 εκατομμύρια προβολές στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας της που μεταφράζεται σε απότομη πτώση 43% συγκριτικά με την πρώτη εβδομάδα της πρώτης σεζόν που είχε συγκεντρώσει 7,2 εκατομμύρια προβολές.



Τελικά, η δεύτερη σεζόν του «Ransom Canyon» έμεινε τρεις εβδομάδες στο παγκόσμιο Top 10 του Netflix, συγκεντρώνοντας 76,1 εκατομμύρια ώρες θέασης και 12,3 εκατομμύρια ολοκληρωμένες προβολές.



Καταλαβαίνει κανείς ότι τα μαθηματικά απλά δεν βγαίνουν, ιδιαίτερα για ένα δράμα υψηλού προϋπολογισμού όπως αυτό.