Ανήλικες βρίζονται μεταξύ τους, να πιάνονται στα χέρια και να χτυπιούνται με πρωτοφανή αγριότητα, μπροστά στα μάτια δεκάδων άλλων μαθητών.

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφεται στα Χανιά, με το «καλημέρα» της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, σε βίντεο που καταγράφηκε στο περιστατικό φαίνονται ανήλικα κορίτσια να διαπληκτίζονται και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια, ανταλλάσσοντας μπουνιές και κλωτσιές, ενώ γύρω τους βρίσκονται δεκάδες άλλοι μαθητές.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι η στάση των υπολοίπων ανηλίκων που βρίσκονται στο σημείο. Αντί να προσπαθήσουν να σταματήσουν τον καβγά, αρκετοί σηκώνουν τα κινητά τους και καταγράφουν τη συμπλοκή. «Μπουκέτο» ακούγεται να λέει κάποιος από τους παρευρισκόμενους στο σημείο, ενώ σα να μην έφτανε ο απίστευτης αγριότητας ξυλοδαρμός του ενός κοριτσιού, έρχεται στο τέλος μια ανατριχιαστική κλωτσιά από ένα άλλο κορίτσι που πλησιάζει.

{https://www.youtube.com/watch?v=axogaTjCKsE}