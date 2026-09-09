Οδηγίες και συστάσεις για τη σωστή εφαρμογή του υαλουρονικού οξέως και του botox, προσφέρει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει το κοινό για τη σωστή εφαρμογή του υαλουρονικού οξέως και του botox.

«Η εφαρμογή υαλουρονικού οξέος και βοτουλινικής τοξίνης (BOTOX) αποτελεί ιατρική πράξη και διενεργείται από ιατρούς για παθήσεις που άπτονται της ειδικότητάς τους, καθώς και από οδοντιάτρους, επί τη βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων ενδείξεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 “Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας” και του π.δ. 39/2009 “Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας”» αναφέρει ο Ιατρι΄κος Σύλλογος Χανίων.

Υπογραμμίζει πως οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες εφαρμογές δεν αποτελούν απλές αισθητικές υπηρεσίες, αλλά ιατρικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιστημονικής δεοντολογίας, της προβλεπόμενης εκπαίδευσης και των κανόνων ασφαλούς άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Γ5α/Γ.Π.οικ.19454/27-04-2026 εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 9ΨΒ6465ΦΥΟ-Χ6Γ), σημειώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, παρέχονται σαφείς διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή υαλουρονικού οξέος και βοτουλινικής τοξίνης (BOTOX).

Όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος, η εφαρμογή υαλουρονικού οξέος για αισθητικούς σκοπούς, πρέπει να διενεργείται από ειδικευμένους ιατρούς των ακόλουθων ειδικοτήτων, στα εκπαιδευτικά προγράμματα των οποίων περιλαμβάνεται η σχετική εκπαίδευση: «Αισθητικής, Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής / Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας / Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής».

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Βασική προϋπόθεση

Όπως εξηγεί η επιλογή κατάλληλα εκπαιδευμένου και ειδικευμένου ιατρού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων, καθώς η αξιολόγηση του ενδιαφερομένου, η αναγνώριση πιθανών αντενδείξεων, η ενημέρωση για τους αναμενόμενους κινδύνους και τις πιθανές επιπλοκές, καθώς και η αντιμετώπισή τους, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ορθής ιατρικής πρακτικής.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων δεν επιθυμεί να περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες αισθητικές ιατρικές πράξεις. Αντιθέτως, θεωρεί αυτονόητο ότι αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται με όρους ασφάλειας, επιστημονικής επάρκειας, υπευθυνότητας και σεβασμού προς τον ασθενή. Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το ποιος διενεργεί τις συγκεκριμένες πράξεις και υπό ποιες προϋποθέσεις, και να ζητούν προηγουμένως πλήρη ενημέρωση και ιατρική αξιολόγηση», επισημαίνει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, παιδοχειρουργός Παρασκευή Ορφανουδάκη.

Επισημαίνει ακόμα πως «ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ασφάλεια των ασθενών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ενημερώνοντας υπεύθυνα την κοινωνία των Χανίων».