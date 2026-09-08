«Αυτές οι εικόνες αποτελούν ένα σοβαρό παράδειγμα του πώς η άγνοια μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την άγρια ζωή», επισημαίνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ.

Ένα περιστατικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό σημειώθηκε σε εστιατόριο στον Πλατανιά Χανίων, όπου νεοσσοί θαλάσσιας χελώνας βρέθηκαν μέσα σε διακοσμητική δεξαμενή με γλυκό νερό, μαζί με χελώνα γλυκού νερού.

Το περιστατικό έγινε γνωστό στον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, όταν τουρίστες έστειλαν βίντεο από το σημείο. Η ομάδα πεδίου του προγράμματος Χανίων του ΑΡΧΕΛΩΝ έσπευσε άμεσα στο εστιατόριο. Οι νεοσσοί απομακρύνθηκαν από τη δεξαμενή και στη συνέχεια απελευθερώθηκαν με ασφάλεια στη θάλασσα σημειώνει το zarpanews.gr.

Το περιστατικό αναδεικνύει, σύμφωνα με τον Σύλλογο, έναν σοβαρό κίνδυνο για την άγρια ζωή: την παρέμβαση ανθρώπων σε ζώα που δεν χρειάζονται «φροντίδα», αλλά προστασία και απόσταση. «Αυτές οι εικόνες αποτελούν ένα σοβαρό παράδειγμα του πώς η άγνοια μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την άγρια ζωή», επισημαίνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ.

Οι νεοσσοί θαλάσσιας χελώνας είναι άγρια ζώα και δεν πρέπει να μεταφέρονται, να κρατούνται σε δοχεία ή δεξαμενές ούτε να παρεμποδίζεται η φυσική τους πορεία προς τη θάλασσα. Μια τέτοια παρέμβαση, ακόμη και αν γίνεται με πρόθεση «βοήθειας», μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την επιβίωσή τους σημειώνεται.

Σε περίπτωση που οι νεοσσοί βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο ή χρειάζονται βοήθεια, ο ΑΡΧΕΛΩΝ καλεί το κοινό να επικοινωνεί με το Δίκτυο Διάσωσης στο +30 6941 511 511, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες.