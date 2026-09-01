Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ.

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Μουζουράς Χανίων.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικών οχημάτων, προκειμένου να περιορίσουν άμεσα τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση στο σημείο, με στόχο την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2094719105651646966}

Χανιά: Συναγερμός για την φωτιά κοντά στην Αμερικάνικη Βάση

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων για πυρκαγιά κοντά στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Ευκολίας στον Μουζουρά Ακρωτηρίου.Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ιδιωτικό χώρο, απέναντι από την είσοδο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς σύμφωνα με το zarpanews.gr.