Πολύ πριν το περπάτημα γίνει η αγαπημένη άσκηση χαμηλής έντασης στον χώρο της ευεξίας, η Τζούλι Άντριους το χρησιμοποιούσε για να αυξήσει την αντοχή της.

Στα 90 της, η Τζούλι Άντριους διαθέτει το είδος της ενέργειας και του ενθουσιασμού για τη ζωή που πολλοί άνθρωποι, ακόμη και δεκαετίες νεότεροι, θα ζήλευαν. Και παρόλο που η σταρ της Μελωδίας της Ευτυχίας δεν υποστηρίζει ότι έχει ανακαλύψει κάποια μαγική συνταγή για να γερνά κανείς όμορφα, αποκάλυψε μια εξαιρετικά απλή συνήθεια που αποτελεί μέρος της ζωής της εδώ και δεκαετίες: κινεί το σώμα της από νωρίς το πρωί.

Μιλώντας στο Yahoo Life, η Τζούλι αποκάλυψε ότι η άσκηση ήταν ενσωματωμένη στην καθημερινότητά της για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. «Όλη μου τη ζωή το πρώτο πράγμα που έκανα το πρωί ήταν να γυμναστώ, αν και αυτές τις μέρες το κάνω λίγο λιγότερο», είπε.

Η κόρη της, Έμμα Γουόλτον Χάμιλτον, πιστεύει ότι ένας ακόμη παράγοντας έχει βοηθήσει τη μητέρα της να διατηρεί τη νεανικότητά της: η περιέργεια. «Νομίζω ότι η μαμά είναι, στην ουσία, ένας άνθρωπος με περιέργεια», είπε στη δημοσίευση. «Η δημιουργικότητα εξακολουθεί να την ενδιαφέρει πολύ και να της κινεί την περιέργεια». Η Τζούλι συμφώνησε, προσθέτοντας ότι «ακόμη μαθαίνει».

Σε ηλικία 90 ετών, η προσέγγισή της φαίνεται να έχει αποδώσει. Σε μια υπέροχα ειλικρινή συζήτηση με την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους στο podcast Wiser Than Me το 2024, η Τζούλι ρωτήθηκε πόσο χρονών αισθάνεται πραγματικά. «Λοιπόν, πιθανότατα αισθάνομαι σαν να είμαι στα 50 μου, ειλικρινά», απάντησε. «Όσο το μυαλό μου αντέχει, τα πηγαίνω καλά. Ξέρεις, και τώρα δεν αισθάνομαι καθόλου άσχημα».

Η ρουτίνα άσκησης της Τζούλι Άντριους

Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη για μια γυναίκα που χόρεψε περίφημα στις αυστριακές Άλπεις ως Μαρία φον Τραπ, ότι η κίνηση υπήρξε σταθερό στοιχείο σε όλη τη ζωή της Τζούλι. Πολύ πριν το περπάτημα γίνει η αγαπημένη άσκηση χαμηλής έντασης στον χώρο της ευεξίας, η Τζούλι το χρησιμοποιούσε για να αυξήσει την αντοχή της. Καθώς προετοιμαζόταν για μια απαιτητική παράσταση στο London Palladium, άρχισε να κάνει γρήγορο περπάτημα στην ύπαιθρο, επιλέγοντας σκόπιμα διαδρομές με λόφους και απότομες ανηφόρες, ώστε να δυναμώσει τα πόδια της και να βελτιώσει την αντοχή της. Το μπαλέτο, οι διατάσεις και η γιόγκα παρέμειναν επίσης βασικά στοιχεία της άσκησής της.

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Το 1996, η Τζούλι αποκάλυψε στην εκπομπή The Rosie O'Donnell Show ότι ξεκινούσε τη μέρα της με περίπου 45 λεπτά διατάσεων, αερόβιας άσκησης και ασκήσεων στη μπάρα του μπαλέτου, περιγράφοντάς τα απλά ως «όλα αυτά που ξέρω ότι λειτουργούν για μένα».

Ίσως ακριβώς αυτή η τελευταία φράση να κρύβει το πραγματικό μυστικό. Αντί να κυνηγά συνεχώς νέες τάσεις στη γυμναστική, η Τζούλι βρήκε μορφές άσκησης που της άρεσαν και μπορούσε να διατηρήσει μακροπρόθεσμα, και απλώς συνέχισε να τις κάνει.

Αρκετά χρόνια αργότερα, περιέγραψε μια παρόμοια, απλή προσέγγιση, λέγοντας ότι προτιμούσε να «γυμνάζεται όσο το δυνατόν λιγότερο, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όφελος», ενσωματώνοντας γιόγκα και λίγο μπαλέτο για περίπου 30 έως 40 λεπτά κάθε δεύτερη μέρα.

Στόχος της δεν ήταν απαραίτητα να αλλάξει το σώμα της. Είπε ότι γυμναζόταν για να «διατηρεί την ευλυγισία της», για τον εαυτό της και όχι για κάποιον ρόλο.

Γιατί η Τζούλι Άντριους ξεκίνησε περπάτημα

Η σχέση της Τζούλι με το περπάτημα ξεκινά από τα χρόνια που ήταν μία από τις πιο περιζήτητες σταρ των μιούζικαλ στο Χόλιγουντ. Καθώς προετοιμαζόταν για τις σωματικές απαιτήσεις των παραστάσεων, συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν μεγαλύτερη αντοχή. Έτσι, άρχισε να κάνει καθημερινά γρήγορο περπάτημα, επιλέγοντας διαδρομές με ανηφόρες για να προκαλεί τον εαυτό της. Η συνήθεια αυτή μοιάζει εκπληκτικά σύγχρονη. Το περπάτημα προτείνεται ολοένα και περισσότερο ως μια προσιτή μορφή άσκησης, ενώ η διατήρηση της δύναμης, της ισορροπίας και της κινητικότητας γίνεται ιδιαίτερα σημαντική όσο μεγαλώνουμε.

Ωστόσο, η Τζούλι δεν σκεφτόταν «κόλπα μακροζωίας» όταν δημιούργησε τη ρουτίνα της. Η άσκηση ήταν απλώς μέρος της επαγγελματικής της ζωής. Η εξαιρετική πειθαρχία της ξεκίνησε ακόμη νωρίτερα. Η Τζούλι εμφανιζόταν επαγγελματικά από παιδί και έχει αποδώσει στα απαιτητικά πρώτα χρόνια της ζωής της την ανάπτυξη μιας εργασιακής ηθικής που παρέμεινε μαζί της και στην ενήλικη ζωή.

«Είμαι ευγνώμων για τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, όταν η εκπαίδευση ήταν τόσο πειθαρχημένη και τρελή», είπε στο Yahoo Life. «Μου έδωσε εργασιακή ηθική και με έκανε να πρέπει πραγματικά να είμαι καλή».

Πώς αντιμετωπίζει η Τζούλι Άντριους τη γήρανση

Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωταγωνίστρια του Mary Poppins προσποιείται πως η ηλικία δεν έχει αλλάξει τα πράγματα. Όταν η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους τη ρώτησε πώς αισθανόταν στα 88 της, η Τζούλι παραδέχτηκε ότι κάποιες φορές το να μεγαλώνει κανείς μπορεί να είναι «ενοχλητικό». Όπως εξήγησε, θα ήθελε να κάνει περισσότερα και να ασκείται περισσότερο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τους πόνους και τις ενοχλήσεις που μπορεί να συνοδεύουν την ηλικία. Αντί, όμως, να αφήνει αυτές τις αλλαγές να επισκιάζουν την καθημερινότητά της, φαίνεται να επιλέγει την προσαρμογή.

Οι έντονες χορευτικές κινήσεις και τα εξαντλητικά προγράμματα παραστάσεων της νεότητάς της μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν, όμως η Τζούλι εξακολουθεί να εργάζεται δημιουργικά. Τα τελευταία χρόνια έχει δώσει τη φωνή της στην αφήγηση της σειράς Bridgerton, ως η χαρακτηριστική φωνή της Λαίδης Γουίστλνταουν, ενώ συνεχίζει επίσης να γράφει παιδικά βιβλία μαζί με την κόρη της, Έμμα.Η ιστορία της, λοιπόν, δεν αφορά τόσο κάποιο «μυστικό» αντιγήρανσης, όσο τη συνέπεια, την κίνηση, την περιέργεια και τη διάθεση να συνεχίζει κανείς να μαθαίνει και να δημιουργεί, ανεξάρτητα από την ηλικία του.