«Επόμενος σταθμός το 2030, με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΑΙ βίντεο που ανέβασε.

Animation, με τη χρήση ΑΙ, βίντεο (κάτι που γίνεται για πρώτη φορά από πολιτικό αρχηγό) με αφορμή την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ανέβασε στον λογαριασμό του στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα που για δεκαετίες καθυστερούσε στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, απέδειξε ότι μπορεί να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να ολοκληρώνει ένα τόσο σύνθετο πρόγραμμα στην ώρα του χωρίς τελικά να χάσει ούτε ένα ευρώ. Το «Ελλάδα 2.0 ολοκληρώνεται». Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του, γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης, συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030, με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη», αναφέρει στο ΑΙ βίντεο ο πρωθυπουργός, ο οποίος το συνοδεύει με τα εξής:

«Σήμερα ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η αλλαγή, όμως, που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Συνεχίζουμε».

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