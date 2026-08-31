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Ο Αλέξης Τσίπρας δεν άφησε ασχολίαστη την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Με ένα «καρφί» προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ολοκλήρωσε την εισήγησή του ο Αλέξης Τσίπρας, στη σημερινή σύσκεψη που είχε με φορείς στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στα ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τόνισε με ποδοσφαιρικούς όρους πως θα πρέπει «να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες και αυτές να τις αξιοποιήσουμε».

Σε εκείνο ακριβώς το σημείο αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό (ρήξη χιαστού) του Γιάννη Κωνσταντέλια, υπενθυμίζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού μία μέρα πριν.

«Για να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους, να μην περιμένουμε να μας τις (σ.σ. ευκαιρίες) δώσουν άλλοι. Να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες και αυτές να τις αξιοποιήσουμε.

Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές», είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ.

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Το θέμα έθιξε και η εκπομπή «Πρωινό Mega» νωρίτερα σήμερα το πρωί.

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Μ. Καλ.