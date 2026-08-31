Ο Δήμος Χαλκηδόνας έχει καταθέσει καταγγελία στις αστυνομικές αρχές για να βρεθεί ο δράστης.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από την περιοχή του ποταμού Λουδία στη Θεσσαλονίκη καθώς ασυνείδητοι πέταξαν συσκευασίες φυτοφαρμάκων κοντά σε αγροτικές καλλιέργειες.

Πρόκειται για συσκευασίες φυτοφαρμάκων που βρέθηκαν δίπλα στον ποταμό Λουδία, μέσα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κάτι που σημαίνει ότι όλα αυτά καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα.

Όταν το θέμα πήρε διαστάσεις και δόθηκε περισσότερη δημοσιότητα, ο Δήμος Χαλκηδόνας ήταν έτοιμος να προχωρήσει σε επιχείρηση «σκούπα» και να μαζέψει τις συσκευασίες που της πέταξε ασυνείδητος αγρότης, αλλά κατά πάσα πιθανότητα πήγε μόνος του το βράδυ και τις μάζεψε ο ίδιος. Φαίνεται ότι κατάλαβε ότι θα εντοπιστεί από τις συσκευασίες και θα υποστεί τις συνέπειες.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Χαλκηδόνας έχει καταθέσει καταγγελία στις αστυνομικές αρχές για να βρεθεί ο δράστης.

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Πηγή: parallaximag.gr