Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας.

Απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά και στον διευθυντή του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, Νίκο Τσιούτσια, έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις δηλώσεις του τελευταίου για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.

Ο υπουργός Υγείας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολίασε τη δήλωση του κ. Τσούτσια στον ΣΚΑΪ ότι «το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ» και ότι, ανάλογα με την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, γίνονται αντίστοιχες τοποθετήσεις.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αναφορά προσβλητική όχι για τον ίδιο, όπως σημείωσε, αλλά για τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά, υπενθυμίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν εκείνος που είχε προσκαλέσει και εντάξει στη Νέα Δημοκρατία τον ίδιο, τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη.

Η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2094031826872361340}