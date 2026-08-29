Η απέλαση του 41χρονου πραγματοποιήθηκε χθες με πληροφορίες να αναφέρουν πως επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό τη Βρετανία.

Ο ακροδεξιός Βρετανός σχολιαστής Μίλο Γιαννόπουλος απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, επέστρεψε στη Βρετανία, μετά τη σύλληψή του από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στη Νέα Ορλεάνη.

Η απέλαση του 41χρονου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, όπως γνωστοποίησε το Σάββατο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Το υπουργείο δεν διευκρίνισε επισήμως σε ποια χώρα μεταφέρθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με την Telegraph, η οποία επικαλέστηκε δύο υψηλόβαθμες αμερικανικές πηγές, ο Γιαννόπουλος επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό τη Βρετανία.

Ο Γιαννόπουλος είχε συλληφθεί την Πέμπτη στο διεθνές αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης. Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, είχε εισέλθει νόμιμα στις ΗΠΑ μέσω Νέας Υόρκης τον Μάιο του 2019, ωστόσο παρέμεινε στη χώρα πέραν του χρονικού διαστήματος που του επέτρεπε η άδεια παραμονής του.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί στις 22 Ιουλίου οριστική εντολή απομάκρυνσης από δικαστή μετανάστευσης, αφού δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη ακρόασή του. Έναν μήνα αργότερα εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης και τέθηκε υπό κράτηση από την ICE.

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση εξαιτίας των απόψεων που έχει εκφράσει ο ίδιος ο Μίλο Γιαννόπουλος για το μεταναστευτικό. Στο παρελθόν είχε υποστηρίξει ένθερμα την ICE και είχε ταχθεί υπέρ της άμεσης απέλασης όσων δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι βρίσκονται νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μίλο Γιαννόπουλος: Το «προφίλ» του

Μάλιστα, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο πριν από τη σύλληψή του είχε προτείνει μέσω των social media να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου της ICE στην Καλιφόρνια, μεταξύ άλλων σε εισόδους σούπερ μάρκετ, πρατήρια καυσίμων, εμπορικά κέντρα και κυβερνητικά κτίρια. Ζητούσε, μάλιστα, όσοι δεν μπορούσαν να αποδείξουν επιτόπου ότι βρίσκονται νόμιμα στη χώρα να απελαύνονται άμεσα.

Ο Γιαννόπουλος φέρεται να συνελήφθη ενώ κατευθυνόταν σε συναυλία του Ye, πρώην Kanye West, ο οποίος εμφανίστηκε την Παρασκευή στο Caesars Superdome της Νέας Ορλεάνης. Οι δύο άνδρες έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, καθώς το 2022 ο Γιαννόπουλος συμμετείχε στη βραχύβια προεκλογική προσπάθεια του ράπερ για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο 41χρονος έγινε ευρύτερα γνωστός ως συντάκτης του συντηρητικού Breitbart News και εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της αμερικανικής ακροδεξιάς. Είχε επίσης εργαστεί ως ασκούμενος για την πρώην βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, ενώ το 2017 είχε προσκληθεί να μιλήσει στο Conservative Political Action Conference (CPAC).

Στο μεταξύ, τα τελευταία χρόνια η επιρροή του στους συντηρητικούς κύκλους είχε περιοριστεί σημαντικά έπειτα από σειρά αντιπαραθέσεων και προκλητικών δημόσιων τοποθετήσεων. Τώρα, η απέλασή του δημιουργεί μια εμφανή πολιτική ειρωνεία: ένας από τους δημόσιους υποστηρικτές της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ βρέθηκε τελικά ο ίδιος αντιμέτωπος με την εφαρμογή της.

Πηγή Guardian