Αφορμή για τη συγκινητική αναφορά στάθηκε η «Πορσελάνη», ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια που είχε ερμηνεύσει ο Δημήτρης Κόκοτας.

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία της Καίτης Γαρμπή στην Καλαμάτα, όταν η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τη μακρά περιπέτεια της υγείας του.

Αφορμή για τη συγκινητική αναφορά στάθηκε η «Πορσελάνη», ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια που είχε ερμηνεύσει ο Δημήτρης Κόκοτας. Η Καίτη Γαρμπή έχει συμπεριλάβει τη δική της εκδοχή του κομματιού στο νέο δισκογραφικό της εγχείρημα, το οποίο περιλαμβάνει δημιουργίες του Φοίβου που έγιναν γνωστές μέσα από ανδρικές φωνές.

Λίγο πριν αρχίσει να τραγουδά την «Πορσελάνη», η Καίτη Γαρμπή μίλησε στο κοινό για μια σύμπτωση που, όπως εξήγησε, την έχει συγκλονίσει. Μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα είχε δημοσιεύσει ένα teaser από τη νέα εκτέλεση του τραγουδιού, έχοντας τότε την ελπίδα ότι ο ίδιος θα κατάφερνε να το ακούσει.

«Δεν φανταζόμουν τι θα συνέβαινε», είπε εμφανώς συγκινημένη, εξηγώντας ότι είχε παρουσιάσει το απόσπασμα με χαρά και ενθουσιασμό και με την προσδοκία πως θα μπορούσε να το μοιραστεί μαζί του. «Ελπίζοντας πάντα με προσευχή ότι θα γίνει ένα θαύμα. Το θαύμα δεν έγινε», πρόσθεσε.

Η τραγουδίστρια στάθηκε παράλληλα στην ανάγκη να διατηρείται ζωντανή η καλλιτεχνική παρακαταθήκη ανθρώπων που αγαπήθηκαν από το κοινό, τονίζοντας ότι οι συνάδελφοί τους έχουν την υποχρέωση να συνεχίζουν να ερμηνεύουν τα τραγούδια τους και να μην τους αφήνουν να ξεχαστούν.

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Αμέσως μετά, η Καίτη Γαρμπή ερμήνευσε την «Πορσελάνη», με το κοινό στην Καλαμάτα να τραγουδά μαζί της. Η στιγμή μετατράπηκε έτσι σε έναν αυθόρμητο μουσικό φόρο τιμής στον Δημήτρη Κόκοτα, με τη συγκίνηση να είναι έντονη τόσο πάνω στη σκηνή όσο και ανάμεσα στους θεατές.

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