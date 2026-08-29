Θεωρώντας ότι αντιμετώπισε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη σαν ταυτόσημο με τον ΠΑΟΚ αντιδρούν στην προσβολή που θεωρούν ότι δέχτηκαν και παράλληλα θυμίζουν Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν είναι συνηθισμένος ένας αθλητικός σύλλογος να επιτίθεται στον πρωθυπουργό χωρίς να έχει παρθεί κάποια πολιτική απόφαση σε βάρος του. Συνέβη όμως με τον σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών του Άρη που έκανε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για τον Κ. Μητσοτάκη με αφορμή την ατάκα του για την Κωνσταντέλια.

Θεωρώντας ότι αντιμετώπισε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη σαν ταυτόσημο με τον ΠΑΟΚ αντιδρούν στην προσβολή που θεωρούν ότι δέχτηκαν και παράλληλα θυμίζουν Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αν θυμηθεί κανείς ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ και με ποιον άλλον ιδιοκτήτη μεγαλύτερης ΠΑΕ συνδέεται, μπορεί να βγάλει και ενδιαφέροντα πολιτικά συμπεράσματα.

Τ.Τε.