Ένα χωριό της Πελοποννήσου που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, και ξεχωρίζει για τα ιαματικά, θεραπευτικά νερά του.

Αν υπάρχει ένας προορισμός στην Ελλάδα που μπορεί να σας εντυπωσιάσει λόγω της φυσικής ομορφιάς του, της σύνδεσης με το παρελθόν, της ιστορίας, αλλά και τις μικρές εκπλήξεις που κρύβει, αυτός βρίσκεται μόλις μερικά χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα και μπορεί να σας χαρίσει το πιο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο.

Στην Κορινθία, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά το καταπράσινο τοπίο του βουνού και οι αρχαίοι μύθοι μοιάζουν να παραμένουν ζωντανοί, τα Λουτρά Ωραίας Ελένης αποτελούν έναν προορισμό που αξίζει να ανακαλύψετε.

Πρόκειται για έναν τόπο που συνδυάζει την ηρεμία του καλοκαιριού με την ιστορία της περιοχής, αλλά και τα ιαματικά λουτρά που χαρακτηρίζουν το χωριό.

Λουτρά της Ωραίας Ελένης – Ένα χωριό που συνδυάζει την απόλυτη ηρεμία με τη φυσική ομορφιά και τα ιαματικά λουτρά

Αυτό που κάνει, τα Λουτρά Ωραίας Ελένης να ξεχωρίζουν δεν είναι μόνο η ιστορία και η ιαματική πηγή.

Στο σήμερα η περιοχή ξεχωρίζει για την πλούσια φυσική ομορφιά που διαθέτει, όπου ο επισκέπτης μπορεί μέσα στην ίδια ημέρα να απολαύσει τη θάλασσα, να περιηγηθεί στη γύρω περιοχή και να ανακαλύψει ένα φυσικό τοπίο που απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας.

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Τα Λουτρά Ωραίας Ελένης βρίσκονται στον Δήμο Κορινθίων, στις ακτές του Σαρωνικού Κόλπου, περίπου 90 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας. Η πρόσβαση γίνεται εύκολα και ιδιαίτερα σύντομα μέσω εθνικής οδού, ενώ η μικρή απόσταση καθιστά το χωριό ως έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του καλοκαιριού και του φθινοπώρου.

Ο οικισμός είναι χτισμένος αμφιθεατρικά δίπλα στη θάλασσα και θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά μέρη της ανατολικής Κορινθίας.

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Τα λουτρά και η σύνδεση του τόπου με την Ωραία Ελένη

Η ιστορία της περιοχής είναι άμεσα συνδεδεμένη με έναν από τους πιο γνωστούς μύθους της αρχαιότητας, καθώς η τοπική παράδοση θέλει την Ωραία Ελένη να περνά με τον Πάρη από το χωριό λίγο πριν από την αναχώρησή της για την Τροία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πηγή των ιαματικών λουτρών ήταν γνωστή ήδη από την αρχαιότητα και αναφέρεται με διαφορετική ονομασία, ενώ η περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά στις αρχαίες Κεγχρεές, το σημαντικό λιμάνι της αρχαίας Κορίνθου.

Αν και πρόκειται για τοπική παράδοση, το όνομα έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα και αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής, δημιουργώντας έναν παραλληλισμό μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος.

Το όνομα της περιοχής δεν είναι τυχαίο. Στα Λουτρά Ωραίας Ελένης αναβλύζει μια φυσική ιαματική πηγή, λίγα μόλις μέτρα από τη θάλασσα, η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Τα νερά της, με θερμοκρασία γύρω στους 19-20 βαθμούς Κελσίου, έχουν συνδεθεί εδώ και χρόνια με την ευεξία, ενώ η τοπική παράδοση θέλει την ίδια την Ωραία Ελένη να επισκέπτεται την πηγή.

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Έτσι, τα Λουτρά Ωραίας Ελένης είναι μια από εκείνες τις κοντινές αποδράσεις που μπορούν να χωρέσουν ιδανικά σε ένα Σαββατοκύριακο, και να σας κάνουν να νιώσετε ότι αφήσατε πίσω σας την καθημερινότητα για περισσότερο από δύο ημέρες.