Στη νότια Κροατία απέναντι από την Ιταλία υπάρχει μία πόλη που θυμίζει «ζωντανό» αξιοθέατο. Μία πόλη των Βαλκανίων με εντυπωσιακά τείχη, φινέτσα, παράδοση και κλασική αρχιτεκτονική που ταξιδεύει κάθε επισκέπτη πίσω στον χρόνο.

Μπορεί το καλοκαίρι στην Ελλάδα να θεωρείται ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν τις ομορφιές των νησιών, ο Σεπτέμβριος, όμως, στα Βαλκάνια αποτελεί μία τελείως διαφορετική εμπειρία.

Τον ένατο μήνα του χρόνου, οι υψηλές θερμοκρασίες αρχίζουν να υποχωρούν και ο μαζικός τουρισμός αραιώνει, με αποτέλεσμα κάθε πλευρά των Βαλκανίων να αποκτά ξανά τον αυθεντικό της χαρακτήρα.

Από τις γραφικές πόλεις και τα ιστορικά κέντρα μέχρι τις λίμνες, τα βουνά και τις ακτές της Αδριατικής, η περιοχή προσφέρεται για εξερεύνηση, μακριά από την πολυκοσμία των προηγούμενων μηνών.

Το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Πρόκειται για μία πόλη χτισμένη πάνω στην Αδριατική, όπου οι κόκκινες σκεπές, τα πέτρινα τείχη, τα μεσαιωνικά σοκάκια και η μακραίωνη παράδοση συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό σπάνιας ομορφιάς που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και την παράδοση με την ιστορία.

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Ντουμπρόβνικ – Η πόλη των Βαλκανίων που θυμίζει σκηνικό από ταινία εποχής

Φτάνοντας κανείς στο Ντουμπρόβνικ νομίζει πως περπατά σε σκηνικά από ταινία και όχι σε μία πλήρως κατοικήσιμη και λειτουργική πόλη.

Μόλις περάσετε τις πύλες της Παλιάς Πόλης, βρίσκεστε ανάμεσα σε αιώνες ιστορίας. Πέτρα, καμπαναριά, παλάτια, μικρές πλατείες και στενά δρομάκια που καταλήγουν άλλοτε σε μια εκκλησία και άλλοτε σε μια θέα προς την Αδριατική συμπληρώνουν την εικόνα.

Στην καρδιά της πόλης βρίσκεται ο Stradun, ο μεγάλος ιστορικός πεζόδρομος που αποτελεί το σημείο αναφοράς για κάθε επισκέπτη και θεωρείται για πολλούς σημείο εκκίνησης για τον περίπατό τους στο Ντουμπρόβνικ, με κάθε διαδρομή να αποκαλύπτει και μία διαφορετική πλευρά της πόλης.

Τα τείχη που αγκαλιάζουν την πόλη

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Ντουμπρόβνικ, είναι τα τείχη που αγκαλιάζουν την πόλη και αποτελούν ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα της περιοχής.

Ο περίπατος πάνω σε αυτά προσφέρει μία μοναδική εμπειρία, καθώς δίνεται η δυνατότητα να δείτε την πόλη από ψηλά, να παρατηρήσετε τα εμβληματικά κτήρια, να ανακαλύψετε μεσαιωνικά σοκάκια και όλα αυτά την ώρα που το γαλάζιο της Αδριατικής συμπληρώνει την εικόνα.

Η εικόνα αλλάζει συνεχώς όσο προχωράτε, καθώς από τη μία πλευρά βρίσκεται η ιστορική πόλη και από την άλλη το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.

Unsplash/Satvik

Το σημείο με την καλύτερη θέα του Ντουμπρόβνικ

Για μία διαφορετική εικόνα του Ντουμπρόβνικ, αξίζει να ανεβείτε στο Mount Srd.

Από το συγκεκριμένο σημείο η Παλιά Πόλη αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο. Τα κόκκινα κεραμίδια, τα πέτρινα τείχη, το Lokrum και η Αδριατική δημιουργούν ένα τοπίο που μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής.

Η θέα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή την ώρα που ο ήλιος δύει, όταν το φως αποκτά πιο ζεστές αποχρώσεις και η πόλη φωτίζεται σταδιακά.

Το Ντουμπρόβνικ ωστόσο δεν περιορίζεται στην Παλιά Πόλη.

Γύρω από το ιστορικό κέντρο υπάρχουν περιοχές και προορισμοί που αξίζει να ανακαλύψετε, ιδιαίτερα αν διαθέτετε περισσότερες ημέρες.

Η περιοχή Lapad αποτελεί μία από τις επιλογές για όσους θέλουν να συνδυάσουν την εξόρμησή τους με τη θάλασσα, ενώ το Cavtat, σε μικρή απόσταση από την πόλη, προσφέρεται για μία πιο ημερήσιες αποδράσεις.

Unsplash/ Spencer Davis

Ντουμπρόβνικ – Το «Saint Tropez» των Βαλκανίων

Ο χαρακτηρισμός «Saint Tropez» των Βαλκανίων δεν είναι τυχαίος. Η αιτία κρύβεται πίσω από τη μοναδική εικόνα του Ντουμπρόβνικ, εκεί όπου η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και η ιστορία συναντούν την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της Αδριατικής.

Τα πολυτελή ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα εντυπωσιακά γιοτ στα νερά της Αδριατικής και η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα έχουν χαρίσει στο Ντουμπρόβνικ μία ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης. Την ίδια ώρα η πόλη έχει καταφέρει να διατηρήσει την αυθεντική της ταυτότητα.

Ο Σεπτέμβριος ενδείκνυται για το συγκεκριμένο ταξίδι. Η πόλη διατηρεί τη ζωντάνια του καλοκαιριού, η θάλασσα παραμένει ζεστή και οι υψηλές θερμοκρασίες υποχωρούν, ενώ η τουριστική κίνηση είναι πλέον πιο περιορισμένη.

Το Ντουμπρόβνικ συνδυάζει με έναν μοναδικό τρόπο την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη θάλασσα και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, δικαιολογώντας απόλυτα τον χαρακτηρισμό του ως το «Saint Tropez» των Βαλκανίων.