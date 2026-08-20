Συνελήφθη στην Κροατία για το σαμποτάζ του Nord Stream, εκεί όπου γυρίζεται η ταινία.

Μία κινηματογραφική τροπή- κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά- πήρε η σύλληψη του δεύτερου Ουκρανού που κατηγορείται για τις εκρήξεις στον Nord Stream, το 2022.

Ο Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ, ο οποίος συνελήφθη στην Κροατία, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ ήταν σύμβουλος σε χολιγουντιανή ταινία με αντικείμενο την υπόθεση για την οποία κατηγορείται: το σαμποτάζ στον αγωγό μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Ο Ουκρανός είχε ξεφύγει δύο φορές από τις γερμανικές αρχές. Τη μία φέρεται να διέφυγε από την Πολωνία κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ οχήματος με διπλωματικές πινακίδες. Τη δεύτερη αφέθηκε ελεύθερος από δικαστήριο.

Εκρήξεις στο Nord Stream: Η ταινία και η σύλληψη

Το νέο πολιτικό θρίλερ του σκηνοθέτη Νταγκ Λάιμαν, το «Snake Island» έχει αντικείμενο τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στον Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022.

Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι οι βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί Σον Πεν και Άντριεν Μπρόντι. Νωρίτερα αυτό τον μήνα έγιναν γυρίσματα στο Ζάγκρεμπ. Την Τετάρτη ο Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ συνελήφθη στην Πούλα της Κροατίας όπου, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ ήταν σύμβουλος στην ταινία του Λάιμαν. Πριν από τη σύλληψη σε συνέντευξη ο σκηνοθέτης είχε επιβεβαιώσει ότι θα γίνονταν γυρίσματα και στην Πούλα.

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Είναι ασαφές ποιος ενημέρωσε τις αρχές και τι ακριβώς έκανε ο Ζουράβλεφ στην Κροατία, ενώ η εταιρεία παραγωγής της ταινίας δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τους Γερμανούς εισαγγελείς, η σύλληψη έγινε με ευρωπαϊκό ένταλμα. Περιέγραψαν τον Ζουράβλεφ ως επαγγελματία και έμπειρο δύτη, που ήταν μέλος της ομάδας των δραστών, επικεφαλής της οποίας φέρεται να ήταν ένας επίσης Ουκρανός, ο Σερχέι Κ., ο οποίος εκδόθηκε το 2025 από την Ιταλία στη Γερμανία. Οι συλληφθέντες πραγματοποίησαν την επίθεση στον Nord Stream ενεργώντας για λογαριασμό ουκρανικών κρατικών φορέων, σύμφωνα με τους Γερμανούς εισαγγελείς.

Οι δύο Ουκρανοί δύτες έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στις εκρήξεις στον Nord Stream, που σημειώθηκαν ανοιχτά του νησιού Μπόρνχολμ της Δανίας. Το Κίεβο τόνισε ότι δεν είχε καμία σχέση με το σαμποτάζ στους αγωγούς.

Πώς γλίτωσε τις προηγούμενες δύο φορές ο Ζουράβλεφ

Τώρα οι δικηγόροι του Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν την έκδοση του εντολέα τους στη Γερμανία. Πέρυσι, δικαστήριο της Πολωνίας αρνήθηκε την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το οποίο είχε εκδοθεί από τη Γερμανία. Το δικαστήριο έκρινε πως η Γερμανία δεν είχε δικαιοδοσία και ότι η επίθεση στον Nord Stream θα μπορούσε να θεωρηθεί δικαιολογημένη ενέργεια της Ουκρανίας στο πλαίσιο ενός αμυντικού πολέμου. Η Πολωνία είναι αντίθετη με τον Nord Stream και ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ έχει δηλώσει πως «το πρόβλημα δεν είναι η έκρηξη στο Nord Stream 2, αλλά ότι κατασκευάστηκε».

Ο δικηγόρος του Ουκρανού κατηγορούμενου, Τιμοτέουζ Παπρότσκι, δήλωσε πως «είναι μια υπόθεση εναντίον του ίδιου ανθρώπου, με τα ίδια δεδομένα, τους ίδιους νόμους και ευρωπαϊκές συμβάσεις και το ίδιο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, από την ίδια χώρα, τη Γερμανία. Θα τεθεί το ερώτημα εάν υπάρχει συνεπής γραμμή των δικαστηρίων ή αν κάθε χώρα μπορεί να εφαρμόζει διαφορά το διεθνές δίκαιο».

Ο Παπρότσκι δήλωσε ότι δεν είχε λεπτομέρειες για τη σύλληψη, αλλά επιβεβαίωσε πως ο εντολέας του δεν έκανε διακοπές στην Κροατία. «Πρέπει να είχε σοβαρούς και σημαντικούς λόγους» για να πάει εκεί, συμπλήρωσε, ενώ η εφημερίδα Die Welt έγραψε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο Ζουράβλεφ συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας.

Το 2024, η Γερμανία εξέδωσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ζουράβλεφ, ενώ εκείνος βρισκόταν στην Πολωνία, αλλά κατάφερε να διαφύγει για την Ουκρανία προτού αυτό εκτελεστεί. Σύμφωνα με το Der Spiegel, Ουκρανός στρατιωτικός ακόλουθος που ήταν στη Βαρσοβία τον βοήθησε να δραπετεύσει, καθώς τον έκρυψε στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου με διπλωματικές πινακίδες και τον πέρασε από τα σύνορα.

Πηγή: Guardian