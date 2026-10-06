Πριν τη διακοπή, τα γυρίσματα βρίσκονταν σε εξέλιξη στο Λονδίνο.

Tα γυρίσματα του «The Batman Part II» των Warner Bros και DC Studios διακόπηκαν προσωρινά, καθώς ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ματ Ριβς χρειάζεται να αφοσιωθεί σε ένα οικογενειακό θέμα.

Σε ανακοίνωσή του το στούντιο, εξέφρασε την πλήρη στήριξη στον δημιουργό αναφέροντας: «Η παραγωγή του "The Batman Part II" έχει διακοπεί προσωρινά, καθώς ο Ματ Ριβς επικεντρώνεται σε ένα οικογενειακό ζήτημα. Ο Ματ έχει την πλήρη υποστήριξη των DC Studios και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε σύντομα αυτό το ταξίδι».



Σημειώνεται ότι ο Ριβς δεν έχει κάνει κάποια σχετική αναφορά και οι λεπτομέρειες σχετικά με το ζήτημα που αντιμετωπίζει, παραμένουν αυστηρά προσωπικές και ιδιωτικές.

Θυμίζουμε ότι η συνέχεια του Batman με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον, έχει γνωρίσει ήδη αρκετές καθυστερήσεις. Πριν από τη διακοπή, τα γυρίσματα βρίσκονταν σε εξέλιξη στο Λονδίνο ενώ η πρεμιέρα του φιλμ έχει προγραμματιστεί για τις 18 Φεβρουαρίου 2028.

Πηγές που επικαλείται το Deadline ανέφεραν πως είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθούν οι συνέπειες της παύσης στο χρονοδιάγραμμα.

Εκτός από τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη, στο καστ επιστρέφουν οι: Άντι Σέρκις και Κόλιν Φάρελ ως Alfred και Penguin αντίστοιχα.

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