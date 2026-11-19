Μια χώρα δεν μπορεί να βάζει υπερβολικά γραφειοκρατικά εμπόδια σε επιχειρήσεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών που έχουν ζημίες και ζητούν να τους επιστραφεί φόρος από μερίσματα.

Απόφαση που αφορά στη φορολογία των επιχειρήσεων και την επιστροφή φόρων από μερίσματα εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Νοεμβρίου 2026.

Με την απόφαση αυτή ξεκαθαρίζει ότι μια χώρα δεν μπορεί να βάζει υπερβολικά γραφειοκρατικά εμπόδια σε επιχειρήσεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών που έχουν ζημίες και ζητούν να τους επιστραφεί φόρος από μερίσματα. Η απόφαση έχει ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, καθώς αφορά τόσο ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν στο εξωτερικό όσο και ξένες εταιρείες που εισπράττουν μερίσματα από ελληνικές επιχειρήσεις.

Η υπόθεση ξεκίνησε από τη γαλλική τράπεζα Société Générale, η οποία το 2012 εισέπραξε μερίσματα από εταιρείες στη Σουηδία. Το σουηδικό κράτος κράτησε φόρο από τα χρήματα αυτά, παρότι η γαλλική τράπεζα είχε ζημίες εκείνη τη χρονιά. Η τράπεζα ζήτησε να της επιστραφεί ο φόρος, εξηγώντας ότι αν ήταν σουηδική εταιρεία και είχε τις ίδιες ζημίες, δεν θα πλήρωνε αμέσως τον συγκεκριμένο φόρο. Οι σουηδικές φορολογικές αρχές, όμως, απέρριψαν το αίτημα. Ο λόγος ήταν ότι η τράπεζα είχε υπολογίσει τις ζημίες της με βάση τους γαλλικούς φορολογικούς κανόνες και όχι τους σουηδικούς. Ουσιαστικά, της ζητούσαν να ξανακάνει τους φορολογικούς υπολογισμούς της με βάση τη νομοθεσία της Σουηδίας, όχι μόνο για την ίδια αλλά και για τον όμιλο εταιρειών στον οποίο ανήκε.

Το θέμα έφτασε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έκρινε ότι αυτή η απαίτηση είναι υπερβολική και αντίθετη με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Οι δικαστές εξήγησαν ότι μια επιχείρηση που έχει την έδρα της στη Γαλλία υπολογίζει κανονικά τα κέρδη και τις ζημίες της σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία. Δεν είναι λογικό να υποχρεώνεται κάθε φορά να κάνει από την αρχή όλους τους υπολογισμούς της με τους κανόνες μιας άλλης χώρας, μόνο και μόνο επειδή εισέπραξε μερίσματα από εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι φορολογικές αρχές πρέπει να επιστρέφουν χρήματα χωρίς έλεγχο. Μπορούν να ζητούν φορολογικές δηλώσεις, οικονομικά στοιχεία και άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι μια εταιρεία έχει πραγματικά ζημίες. Δεν μπορούν, όμως, να απαιτούν συστηματικά διαδικασίες που κάνουν την επιστροφή του φόρου υπερβολικά δύσκολη.

Για παράδειγμα, μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να έχει ζημίες 200.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, αλλά ταυτόχρονα να εισπράξει 50.000 ευρώ σε μερίσματα από μια εταιρεία στη Σουηδία. Αν η Σουηδία παρακρατήσει φόρο από αυτά τα μερίσματα και η ελληνική επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει επιστροφή λόγω της ζημιογόνου κατάστασής της, δεν μπορεί να υποχρεωθεί αυτομάτως να ξαναϋπολογίσει όλα τα οικονομικά της αποτελέσματα με βάση τους σουηδικούς κανόνες. Θα πρέπει να μπορεί να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν τις ζημίες της. Η επιστροφή, πάντως, δεν είναι δεδομένη, καθώς πρέπει να εξεταστεί αν πληρούνται οι σχετικές φορολογικές προϋποθέσεις.

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Ένα δεύτερο παράδειγμα αφορά μια γαλλική εταιρεία που έχει ζημίες, αλλά εισπράττει μερίσματα από ελληνική επιχείρηση. Αν στην Ελλάδα παρακρατηθεί φόρος και η γαλλική εταιρεία ζητήσει την επιστροφή του, επικαλούμενη ότι αντιμετωπίζεται χειρότερα από μια αντίστοιχη ζημιογόνο ελληνική εταιρεία, οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το αίτημά της σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να της ζητούν χωρίς συγκεκριμένο λόγο να ξανακάνει όλους τους φορολογικούς υπολογισμούς της με βάση την ελληνική νομοθεσία, εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να ελεγχθεί η οικονομική της κατάσταση.