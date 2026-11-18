Η γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε από δυνατό χτύπημα στο κεφάλι που δέχθηκε από ομάδα των ΜΑΤ.

Επεισόδια σημειώθηκαν στην Αθήνα μετά την ολοκλήρωση της πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μία γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, έπειτα από περιστατικό στο οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, δέχθηκε ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι από αστυνομικό. Στο σημείο έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ βιντεοληπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο φέρεται να καταγράφει αστυνομικό να ασκεί βία σε βάρος της γυναίκας.

{https://x.com/bernabeo2022/status/2122786670785241515}

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το βίαιο περιστατικό

Αργά το βράδυ της Τρίτης, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

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Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει: «Αναφορικά με βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και απεικονίζει αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης να προβαίνει σε άσκηση βίας σε βάρος γυναίκας, επισημαίνεται ότι έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την άμεση διερεύνηση, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 23 προσαγωγές ατόμων, εκ των οποίων οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.