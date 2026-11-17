Η επίθεση έγινε με μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σε στόχους εκτόξευσης πυραύλων των Χούθι.

Αεροσκάφη των ΗΠΑ έπληξαν, με πυρομαχικά ακριβείας, μια εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στο νησί Κεσμ.

Στρατιωτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Al Jazeera ότι το πλήγμα στο νησί Κεσμ έγινε στο πλαίσιο της αυτοάμυνας, ως απάντηση στην επιθετικότητα του Ιράν κατά των Αμερικανών στρατιωτών. Ωστόσο ιρανικά Μέσα, αναφέρουν ότι η επίθεση ήταν απάντηση σε επίθεση με drone κατά του Μπαχρέιν, σε μια ανταλλαγή που απείλησε τις προσπάθειες για την εκτόνωση της σύγκρουσης.

Αυτοάμυνα λένε οι ΗΠΑ

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αεροσκάφη των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πυρομαχικά ακριβείας για να χτυπήσουν το σημείο, περιγράφοντας την επίθεση ως πράξη αυτοάμυνας. «Η επίθεση ήταν απάντηση στην επιθετικότητα των Φρουρών της Επανάστασης, που στόχευε προσωπικό και περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ παραμένει σε εγρήγορση και πλήρως προετοιμασμένη για να προστατεύσει τους Αμερικανούς σε όλη την περιοχή».

Ο Ιρανός αξιωματούχος Αχμάντ Ναφίσι, δήλωσε στο Iran International πως η επίθεση στο Κεσμ δεν προκάλεσε ζημιές σε οικιστικές ή εμπορικές περιοχές, ούτε σε υποδομές ζωτικής σημασίας.

{https://x.com/sentdefender/status/2122784273870762036}

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Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπων τον Χούθι, Γιάχια Σάρι, δήλωσε διεξήγαγαν δύο επιθέσεις κατά αντλιοστασίων στον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Χούθι, η πρώτη επίθεση είχε στόχο το ένατο αντλιοστάσιο με τρία drones ενώ το δεύτερο πλήγμα είχε στόχο το όγδοο αντλιοστάσιο και έγινε με δύο drones. Πρόσθεσε πως η επίθεση ήταν «ακριβής και άμεση».

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Οι αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Κεσμ ακολούθησαν αφού το Ιράν ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανικό σύστημα ραντάρ στο Μπαχρέιν. Οι αμερικανικές δυνάμεις ωστόσο διευκρίνισαν πως αναχαίτισαν τις ιρανικές επιθέσεις.

Στην Ασία ο Τραμπ

Τη Δευτέρα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δε θα επιτρέψει στον πόλεμο του Ιράν να εξελιχθεί σε μία διετή δέσμευση.

Επανέλαβε ωστόσο την αιτιολόγηση του Λευκού Οίκου για την έναρξη του πολέμου, επιμένοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει απειλή για τις ΗΠΑ.

Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει το ταξίδι του στην Ασία.

Ο Τραμπ έφτασε στην Μανίλα, τον πρώτο σταθμό του ταξιδιού του και συναντήθηκε με άλλους ηγέτες. Σε δηλώσεις του πριν από το δείπνο της συνόδου κορυφής της ASEAN, ο Τραμπ εξήρε τον Ferdinand Marcos, τον εκλιπόντα πρώην δικτάτορα των Φιλιππίνων, του οποίου ο γιος υπηρετεί σήμερα ως πρόεδρος.

«Γνώριζα πολύ καλά τους γονείς σου και ήταν σπουδαίοι», ανέφερε ο Τραμπ σε ομιλία του ενώπιον των ηγετών, απευθυνόμενος προσωπικά στον Πρόεδρο των Φιλιππίνων. «Πιστεύω στη γενετική και έκαναν καλή δουλειά», συνέχισε ο Τραμπ. «Έχεις πολύ καλά γονίδια, μπορώ να σου το πω αυτό» συνέχισε.

Ο πρώην ηγέτης των Φιλιππίνων κυβέρνησε τη χώρα επιβάλλοντας στρατιωτικό νόμο, ενώ οι αντίπαλοί του φυλακίστηκαν και κατήγγειλαν βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση από στρατιώτες. Ο αυταρχικός ηγέτης αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει τη χώρα το 1986. Κατέφυγε στη Χαβάη, όπου και πέθανε το 1989.

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο Τραμπ και ο Ταϊλανδός Πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ υπέγραψαν κοινή δήλωση, που αφορά σε μια διμερή εμπορική συμφωνία, η οποία σχεδιαζόταν εδώ και καιρό. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ταϊλάνδη θα «καταργήσει όλους τους δασμούς στις αμερικανικές εξαγωγές» και θα «άρει σημαντικά μη δασμολογικά εμπόδια για τα αμερικανικά αυτοκίνητα, τις ιατρικές συσκευές, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την αιθανόλη και τα πουλερικά».

Πρόσθεσε ακόμα πως η Ταϊλάνδη θα αγοράσει αμερικανικά γεωργικά προϊόντα αξίας περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Ανυπομονώ να οριστικοποιήσουμε τις λεπτομέρειες της επίσημης συμφωνίας μας τις επόμενες εβδομάδες», πρόσθεσε ο Τραμπ και σημείωσε πως «οι συνεργάτες μας εργάζονται πάνω σε αυτό το ζήτημα επιμελώς και αναμένεται να διευθετηθεί. Η βάση της συμφωνίας μας θα είναι ουσιαστικά μόνιμη και βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της».

Ασαφές παραμένει ποια ζητήματα απομένουν ακόμη να οριστικοποιηθούν ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία.

Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Σι Τζίνπινγκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το CBSNews δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα συναντηθεί κατ' ιδίαν με τον Πούτιν, «εφόσον υπάρχει η δυνατότητα». Οι δύο ηγέτες είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν την Πέμπτη, μαζί με τον Κινέζο ομόλογό τους, τον Σι Τζινπίνγκ στο πλαίσιο τριμερούς συνάντησης.

Προς το παρόν ωστόσο, δεν έχει προγραμματιστεί διμερής συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν αν και το Κρεμλίνο έχει αναφέρει ότι θα υπάρξει κατ΄ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί κατ' ιδίαν και με τον Κινέζο ομόλογό του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα. Όταν ερωτήθηκε αν σκοπεύει να θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θα χρειαστεί να το θέσω εγώ. Θα το θέσει εκείνος» ειπε αναφερόμενος στον Σι Τζινπίνγκ.