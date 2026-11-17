Το πόρισμα Τσεβά που επικαλείται ο Άδωνις Γεωργιάδης καταγράφει 18 βεβαιωμένους νεκρούς και τουλάχιστον 16 ακόμη περιπτώσεις που «βασίμως προκύπτουν». Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να αποδοκιμάσει τον υπουργό Υγείας- Τι απαντά ο ίδιος

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει κάνει αρκετές «κυβιστήσεις» σε σχέση με όσα έλεγε ως βουλευτής του ΛΑΟΣ – δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε, υπάρχει πλούσιο «ανθολόγιο» στο YouTube, που μάλλον θα πρέπει πρωτίστως να δουν τα στελέχη της ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης – όχι όμως σε ό,τι αφορά τους νεκρούς του Πολυτεχνείου.

«Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε τότε, επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ. Ο Αβέρωφ κάλεσε τότε τον εισαγγελέα Τσεβά να κάνει πόρισμα. Μπορείτε να δείτε το πόρισμα, το έχει δημοσιεύσει και η εφημερίδα «Καθημερινή» σε εκτενές αφιέρωμα. Πάρτε και διαβάστε, να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες», είπε χθες, Δευτέρα (16/11), ο υπουργός Υγείας στα «Παραπολιτικά 90,1», σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν υπήρξαν ή όχι νεκροί στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, εκείνες τις ημέρες του Νοέμβρη του 1973.

{https://www.facebook.com/reel/1542311311253158}

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν είναι η πρώτη φορά που (δεν) αναφέρεται στους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Το είχε κάνει και παλιότερα, επικαλούμενος και πάλι το πόρισμα του Δημήτρη Τσεβά, λέγοντας ότι, στο πλαίσιο στοιχειοθέτησης του «μύθου» του Πολυτεχνείου, χρησιμοποιήθηκαν νεκροί εκείνων των ημερών που πέθαναν από οποιαδήποτε αιτία.

«Μετά την πτώση της δικτατορίας, επί υπουργίας Ευάγγελου Αβερωφ, έγινε μια ενδελεχής έρευνα για να βρουν τους νεκρούς που πέθαναν στο Πολυτεχνείο και να δώσει το κράτος αμοιβή εις τους συγγενείς τους. δεν ευρέθη ούτε ένας. Έγινε δε και δικαστική έρευνα από τον εισαγγελέα κ. Τσεβά και βγήκε το περίφημο πόρισμα Τσεβά που έλεγε ότι δεν ευρέθη ούτε ένας. Για να στοιχειοθετηθεί τώρα ο μύθος του Πολυτεχνείου τι κάνανε; Πήρανε το δελτίο συμβάντων της Αστυνομίας εκείνων των ημερών, της προηγούμενης, ανήμερα και της επομένης και όποιος πέθανε στην Αττική, από οποιαδήποτε αιτία έγινε νεκρός δήθεν από ελεύθερους σκοπευτές και από αστυνομική βία».

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Τι εννοεί, όμως, ο Άδωνις Γεωργιάδης, επικαλούμενος το πόρισμα Τσεβά, με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 1974, για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου; Μία από τις φράσεις του πορίσματος που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αμφισβήτηση των νεκρών είναι η εξής: «Ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον».

Πρόκειται για επιλεκτική επίκληση μιας πραγματικής φράσης του πορίσματος, με παράλειψη, όμως, των υπόλοιπων διαπιστώσεών του για τους νεκρούς.

Τι πραγματικά αναφέρει το πόρισμα Τσεβά για τους νεκρούς

Ας δούμε, λοιπόν, τι αναφέρει το πόρισμα που ο Άδωνις Γεωργιάδης καλεί τους δημοσιογράφους να διαβάσουν για να τους λυθούν οι «ιστορικές απορίες». Διότι η συγκεκριμένη φράση αφορά αποκλειστικά τους σπουδαστές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και όχι το σύνολο των ανθρώπων που συμμετείχαν στην εξέγερση ή βρίσκονταν μέσα στο ίδρυμα. Και, κυρίως, δεν αναιρεί όσα ο ίδιος ο εισαγγελέας καταγράφει αμέσως πριν και μετά.

«Βαρύς υπήρξεν ο φόρος του αίματος εις νεκρούς και τραυματίας ο καταβληθείς δια την καταστολήν της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Τσεβάς, προσθέτοντας ότι «ανεξιχνίαστος, όμως, παραμένει εισέτι ο ακριβής αριθμός των νεκρών».

Μάλιστα, ο εισαγγελέας δεν περιορίζεται σε αυτή τη διαπίστωση. Εξηγεί ότι, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν καταγγέλθηκαν επιπλέον περιπτώσεις θανάτων ή εξαφανίσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο πως «δεν αντλείται, όμως, εντεύθεν απόδειξις περί ανυπαρξίας τοιούτων». Και συνεχίζει, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσε εδραίωσαν την πεποίθησή του πως οι νεκροί ήταν περισσότεροι από όσους είχαν ανακοινωθεί επισήμως.

Οι 18 βεβαιωμένοι και οι τουλάχιστον 16 επιπλέον νεκροί

Ακόμη πιο αποκαλυπτικός είναι ο απολογισμός που περιλαμβάνεται στο πόρισμα. Ο Τσεβάς καταγράφει 15 επισήμως ανακοινωθέντες νεκρούς και άλλους τρεις, των οποίων ο θάνατος βεβαιώθηκε από την έρευνά του. Σε αυτούς προσθέτει τουλάχιστον 16 ακόμη περιπτώσεις νεκρών, οι οποίες, σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων και των μαρτυριών, «βασίμως προκύπτουν».

«Εκ των εκτεθέντων δήλον καθίσταται ότι εις τους καταλόγους των επισήμως ανακοινωθέντων δέκα πέντε (15) νεκρών και υπό της ερεύνης βεβαιωθέντων τριών (3) τοιούτων δέον να προστεθούν και έτεροι δέκα έξι (16) τουλάχιστον βασίμως προκύπτοντες», αναφέρει το πόρισμα.

Με άλλα λόγια, η εισαγγελική έρευνα που επικαλείται ο υπουργός Υγείας όχι μόνο δεν διαπιστώνει ανυπαρξία νεκρών, αλλά καταγράφει 18 βεβαιωμένους και εκτιμά ότι υπήρξαν τουλάχιστον 16 επιπλέον. Οι τελευταίοι δεν αποτελούν πλήρως ταυτοποιημένες περιπτώσεις, γεγονός που ο ίδιος ο Τσεβάς επισημαίνει.

Οι μαρτυρίες για νεκρούς μέσα στο Πολυτεχνείο

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Το πόρισμα περιλαμβάνει μαρτυρίες για ανθρώπους που φέρονται να έχασαν τη ζωή τους ακόμη και μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου.

Ο φοιτητής Λεωνίδας Ανωμερίτης καταθέτει για τον θανάσιμο τραυματισμό νεαρής μαθήτριας, η οποία βρισκόταν εντός του ιδρύματος, στις 11:45 της 16ης Νοεμβρίου 1973, από σφαίρα που προήλθε από τον εξωτερικό χώρο.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η κατάθεση του φαρμακοποιού Αλέξανδρου Παναγόπουλου. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, ο μάρτυρας επισκέφθηκε το Πολυτεχνείο λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της 16ης Νοεμβρίου, προκειμένου να βοηθήσει τους τραυματίες, και κατέθεσε ότι είδε με τα μάτια του τρεις νεκρούς και μία γυναίκα θανάσιμα τραυματισμένη στο πρόχειρο ιατρείο. Ο ίδιος ανέφερε ότι πληροφορήθηκε από μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής την ύπαρξη άλλων οκτώ νεκρών, τους οποίους, ωστόσο, δεν είχε δει προσωπικά.

Πρόκειται για μαρτυρίες που ο Τσεβάς περιλαμβάνει στην κατηγορία των νεκρών που «βασίμως προκύπτουν», όχι για θανάτους που ταυτοποιήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν οριστικά. Είναι, όμως, ενδεικτικό ότι η ίδια η εισαγγελική έρευνα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο νεκρών εντός του ιδρύματος, αντί να το αποκλείει.

Τι δεν λέει η φράση που επικαλούνται οι αρνητές

Επομένως, η διαπίστωση ότι δεν σκοτώθηκε κανένας σπουδαστής του ΕΜΠ δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως απόδειξη ότι δεν υπήρξαν νεκροί στην εξέγερση. Ούτε, πολύ περισσότερο, ως απόδειξη ότι οι καταγεγραμμένοι νεκροί ήταν άνθρωποι που πέθαναν από άσχετες αιτίες και στη συνέχεια εμφανίστηκαν ως θύματα της καταστολής.

Το δεύτερο, μάλιστα, είναι κάτι που ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει ρητά στην παλαιότερη τηλεοπτική του τοποθέτηση. Μόνο που το πόρισμα στο οποίο παραπέμπει δεν επιβεβαιώνει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Αντιθέτως, καταγράφει ονομαστικά θύματα, περιγράφει τις συνθήκες θανάτου τους και παραθέτει μαρτυρίες για πυροβολισμούς από αστυνομικούς και στρατιωτικούς.

Το ερώτημα, συνεπώς, δεν είναι αν ο Άδωνις Γεωργιάδης παραμένει «πιστός» στο πόρισμα Τσεβά, όπως δήλωσε. Είναι αν αποδέχεται το πόρισμα στο σύνολό του, μαζί με τις διαπιστώσεις για τους νεκρούς, ή αν επιλέγει μόνο εκείνη τη φράση που εξυπηρετεί όσα υποστήριζε από την εποχή του ΛΑΟΣ.

Γιατί, αν οι δημοσιογράφοι χρειάζεται να διαβάσουν το πόρισμα για να τους λυθούν οι ιστορικές απορίες, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για όποιον το επικαλείται.

Δείτε ΕΔΩ το πόρισμα Τσεβά.

Κάλυψη Μαρινάκη στον Γεωργιάδη

Κάλυψη στον Άδωνι Γεωργιάδη παρείχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, αν και χαρακτήρισε το Πολυτεχνείο «σύμβολο της Δημοκρατίας» και αναφέρθηκε στη θυσία όσων αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, απέφυγε να αποδοκιμάσει τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται να γίνει κάποια σύσταση στον Άδωνι Γεωργιάδη, περιορίστηκε να απαντήσει ότι «έχουμε δημοκρατία και καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 17:40’’ του βίντεο:

{ https://www.youtube.com/watch?v=12j8uhd61X0}

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και Κώστα Λαλιώτη

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησαν τον υπουργό Υγείας για αναπαραγωγή της ακροδεξιάς αφήγησης και παραχάραξη της ιστορικής μνήμης. ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά καταδίκασαν τις τοποθετήσεις του, ενώ έθεσαν στο στόχαστρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καλώντας τον να πάρει ξεκάθαρη θέση για όσα υποστηρίζει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.

Αιχμηρός ήταν και ο Κώστας Λαλιώτης. «Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ», είπε ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος υπήρξε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των φοιτητών και βασανίστηκε από την ΕΣΑ μετά την εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο.

Ο πρώην υπουργός επικαλέστηκε, το βιβλίο του ιστορικού Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, αναφέροντας ότι κατά την καταστολή της εξέγερσης έπεσαν 22.000 σφαίρες κατά αμάχων.

«Ξέρετε πόσες σφαίρες έπεσαν; 22.000 κατά αμάχων. Το γράφει και το βιβλίο του Καλλιβρετάκη, Το Πολυτεχνείο έξω από το Πολυτεχνείο», συνέχισε.

ΕΛΑΣ: Αθλιότητα Γεωργιάδη η αναπαραγωγή της ακροδεξιάς αφήγησης για το Πολυτεχνείο

«Οι σημερινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, με τις οποίες επαναφέρει τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είναι άλλη μια αθλιότητα του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«53 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιλέγει να αναπαράγει ένα ιστορικά τεκμηριωμένο ψεύδος.

Δεν πρόκειται για άγνοια ούτε για μια αθώα ιστορική αναφορά. Πρόκειται για συνειδητή αναπαραγωγή μιας ακροδεξιάς αφήγησης που επιχειρεί να παραχαράξει την ιστορική μνήμη.

Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, η ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει νεκρούς που συνδέονται με τα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα ιστορικά στοιχεία δεν διαγράφονται με τηλεοπτικές δηλώσεις και πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν μπορεί να αποποιηθεί την πολιτική του διαδρομή και τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Η σημερινή του στάση επαναφέρει στο προσκήνιο αντιλήψεις και επιχειρήματα που επί χρόνια τροφοδοτούν την ακροδεξιά και τον ιστορικό αναθεωρητισμό.

Το πρόβλημα, όμως, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος οφείλει να τοποθετηθεί. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ανέχεται την προσβολή της ιστορικής μνήμης από κορυφαία στελέχη της.

Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια επέτειος που κάποιοι μπορούν να διαχειρίζονται κατά το δοκούν. Είναι κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, σύμβολο αντίστασης στη δικτατορία και διαρκής υπενθύμιση ότι η δημοκρατία, η ελευθερία και η κοινωνική αξιοπρέπεια δεν είναι αυτονόητες», σημείωσε η Λεωφόρο Αμαλίας, προσθέτοντας: «Το Πολυτεχνείο ζει γιατί οι αγώνες για Δημοκρατία και Ελευθερία δεν ανήκουν στο παρελθόν.

Η αυριανή πορεία του Πολυτεχνείου είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν και να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια».

{https://www.facebook.com/myelas.grOfficial/posts/pfbid02NMsp3tzgP1D5jvLsqgMwUQ3qEMxKKtkuyrX4eXCz3Z74xfaEpxMPgTcrFmSraHGGl}

ΠΑΣΟΚ: Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα

«Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα ότι δήθεν «δεν υπήρχαν νεκροί» στο Πολυτεχνείο», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς. «Ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με την αναθεώρηση της Ιστορίας, που επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας;

Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην αποδοκιμάζει με τον πλέον αυστηρό τρόπο έναν αρνητή της ιστορίας και των αγώνων του ελληνικού λαού για Δημοκρατία και Ελευθερία;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν διολισθήσει σε επικίνδυνους δρόμους. Τους θρέφει πολιτικά η τοξικοποίηση και ο διχασμός της κοινωνίας», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας: «Δεν θα τους επιτρέψουμε να παραχαράσσουν την Ιστορία».

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid0cBb8guQNyNUHHNY7132fsJ87BmWVW4L27P6nvAodGYuE1Vb5AGujBcZycoQYYc2Ml}

ΚΚΕ: Οι άθλιες, ανιστόρητες δηλώσεις του Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου βαραίνουν ολόκληρη τη ΝΔ

«Ο σεσημασμένος για τις προκλητικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδης επεδίωξε σήμερα να αμφισβητήσει τους ηρωικούς νεκρούς του Πολυτεχνείου, προσβάλλοντας τη μνήμη τους και συνολικότερα τη μνήμη εκείνων που με ανυπολόγιστες θυσίες αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας. Προφανώς, ο Γεωργιάδης πέρα από το Υπουργείο Εμπορίου της Υγείας διεκδικεί και το Υπουργείο διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας. Η ευθύνη, όμως, γι’ αυτές τις δηλώσεις βαραίνουν ολόκληρο το κόμμα της ΝΔ, την κοινοβουλευτική της ομάδα, την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κ. Μητσοτάκη, που πρέπει εδώ και τώρα, να πάρουν θέση για τις άθλιες, ανιστόρητες δηλώσεις του συγκεκριμένου υπουργού και αντιπροέδρου της ΝΔ!», σημείωσε το ΚΚΕ.

{https://x.com/gt_kke/status/2122354188793344148}

ΣΥΡΙΖΑ: Οι νεκροί του Πολυτεχνείου δεν διαγράφονται από την Ιστορία – Ο κ. Μητσοτάκης να αναλάβει την ευθύνη για τον υπουργό του

«Παραμονή της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιλέγει για ακόμη μία φορά να ανασύρει από το οπλοστάσιο της ακροδεξιάς την αμφισβήτηση των νεκρών της αντιδικτατορικής εξέγερσης. Δεν πρόκειται για ιστορική άγνοια. Πρόκειται για συνειδητή πολιτική επιλογή παραχάραξης της συλλογικής μνήμης», υπογράμμισε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επικαλείται το πόρισμα Τσεβά. Ας το διαβάσει, λοιπόν, ολόκληρο. Γιατί το ίδιο πόρισμα του 1974, που αναφέρει ότι δεν διαπιστώθηκαν νεκροί σπουδαστές μέσα στο Πολυτεχνείο, καταγράφει 18 εξακριβωμένους νεκρούς και τουλάχιστον 16 ακόμη περιπτώσεις θανάτων που προέκυπταν βασίμως από την έρευνα.

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου δεν ήταν λιγότερο νεκροί επειδή δολοφονήθηκαν στους δρόμους γύρω από το ίδρυμα. Η εξέγερση δεν τελείωνε στα κάγκελα της Πατησίων. Ήταν η εξέγερση των φοιτητών, των εργατών, της νεολαίας και του λαού απέναντι στη στρατιωτική δικτατορία. Και καταπνίγηκε με τανκς, πραγματικά πυρά, δολοφονίες, βασανιστήρια και μαζικές συλλήψεις.

Το «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» ήταν κραυγή αντίστασης απέναντι στον φασισμό, την καταστολή, την κοινωνική αδικία και την αμερικανική στήριξη της χούντας. Γι' αυτό και εξακολουθεί να ενοχλεί όσους επιχειρούν να απονευρώσουν το Πολυτεχνείο από το βαθιά δημοκρατικό, λαϊκό και αντιιμπεριαλιστικό του περιεχόμενο.

Ο κ. Γεωργιάδης είναι κορυφαίος υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αλλά συνεχίζει να συμπεριφέρεται ως πρωτοπαλίκαρο του Καρατζαφέρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί με τον υπουργό του ή καταδικάζει απερίφραστα την αμφισβήτηση των νεκρών της εξέγερσης;

δημοκρατική μνήμη δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την ακροδεξιά ή τη νεοδεξιά. Οι νεκροί του Νοέμβρη έχουν ονόματα, οικογένειες, ιστορίες. Η αλήθεια της εξέγερσης είναι καταγεγραμμένη στα δικαστικά αρχεία, στις ιστορικές έρευνες και στις μαρτυρίες», τόνισε η Κουμουνδούρου, προσθέτοντας: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως ο ΣΦΕΑ, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, οι αριστερές, προοδευτικές, κομμουνιστικές συλλογικότητες, δεν κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από την ιστορική αλήθεια και τους αγώνες για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη».

{https://www.facebook.com/syrizaofficial/posts/pfbid0t4ZKt15ov5drRHZ6QP1hSozzFgVBLh17bZuZ2mqgJQ1qqeYQFNCqCwK3dTFNTfWdl}

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης αφήνει ελεύθερο τον Γεωργιάδη για να κρατά ανοιχτούς διαύλους με τους φασίστες

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον Άδωνι Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι «δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο». Την ίδια αθλιότητα αναπαράγουν, δε, όλοι οι φασίστες και νοσταλγοί της Χούντας εντός και εκτός ΝΔ, από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη και τον Μάκη Βορίδη μέχρι τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τους καταδικασμένους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής», σημείωσε η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ούτε απλά ένας πόνηρος ακροδεξιός. Είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το γεγονός πως ο πρωθυπουργός δεν στηλιτεύει αυτές τις απόψεις και αφήνει ανενλόχλητους τους ακροδεξιούς της κυβέρνησής του να αναπαράγουν αυτές τις ανιστόρητες αθλιότητες, δείχνει πως θέλει να κρατήσει ανοικτούς τους διαύλους με τον φασιστικό χώρο.

Ο καθένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν από πυρά στρατιωτικών, χωροφυλάκων, αστυνομικών, ελεύθερων σκοπευτών και παρακρατικών στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το Πολυτεχνείο, είχαν όνομα: Σπυρίδων Κοντομάρης, Διομήδης Κομνηνός, Σωκράτης Μιχαήλ, Toril Margrethe Engeland, Βασίλειος Φάμελλος, Γεώργιος Σαμούρης, Δημήτριος Κυριακόπουλος, Σπύρος Μαρίνος, Νικόλαος Μαρκούλης, Αικατερίνη Αργυροπούλου, Στυλιανός Καραγεώργης, Μάρκος Καραμανής, Αλέξανδρος Σπαρτίδης, Δημήτριος Παπαϊωάννου, Γεώργιος Γεριτσίδης, Βασιλική Μπεκιάρη, Δημήτρης Θεοδώρας, Αλέξανδρος Βασίλειος Καράκας, Αλέξανδρος Παπαθανασίου, Ανδρέας Κούμπος, Μιχαήλ Μυρογιάννης, Κυριάκος Παντελεάκης, Ευστάθιος Κολινιάτης, Ιωάννης Μικρώνης.

Θα παύσουν επιτέλους οι κάθε λογής ακροδεξιοί να χυδαιολογούν και να προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου;

Κι ας απαντήσουν καθαρά: Τις μέρες του Νοέμβρη του 1973, ποιους θα στήριζαν; Τους φοιτητές και τους εργάτες στο Πολυτεχνείο ή όσους κατέπνιξαν την εξέγερση;».

{https://www.facebook.com/NeaAristeraofficial/posts/pfbid09nFB16WZNkqnyS4eHcGUZhuvfDKnV1WYb4owQMXa8z3qW6Km14YC9dd8jndFn7M7l}

Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη: Αναφέρθηκα στο επίσημο πόρισμα της ελληνικής δικαιοσύνης

«Ονειρεύονται να βρουν έναν κακό και τους βολεύω για αυτόν τον ρόλο» δήλωσε αργότερα, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή του, ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπερασπιζόμενος την προκλητική του δήλωση ότι «δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο».

Ο ίδιος «στρογγύλεψε» ωστόσο τις δηλώσεις του. Σε συνέντευξή του στο Attica Tv, είπε πως «Με ρώτησε η κα Καλογεροπούλου (Parapolitika.gr)και είπα με καλύπτει το πόρισμα Τσεβά. Δεν είπα ούτε υπήρχαν, ούτε δεν υπήρχαν νεκροί. Για όσους δεν το γνωρίζουν το 1975 η τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ανέθεσε στον τότε εισαγγελέα Τσεβά να κάνει έρευνα για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των νέων στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε νεκρούς μέσα στο Πολυτεχνείο αλλά 34 γύρω γύρω, και 1.018 τραυματίες. Δεν λέει ότι δεν υπήρχαν νεκροί το πόρισμα Τσεβά. Γίνεται φασαρία άνευ λόγου» συνέχισε.

Επέρριψε ευθύνες για το όλο ζήτημα που προέκυψε στον Κώστα Λαλιώτη. Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ακόμα πως «μετά έγραψε ένα σάιτ "Ο Άδωνις είπε δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο", και ο κ. Λαλιώτης μου απάντησε επί του τίτλου του σάιτ. Εγώ αναφέρθηκαν στο επίσημο πόρισμα της ελληνικής δικαιοσύνης» είπε αναφερόμενος στο Τσεβά.

«Γεννήθηκα στις 6 Νοεμβρίου του 1972, το να έχω ιδία γνώμη για το τι έγινε στις 17 Νοεμβρίου του 1973, αποκλείεται. Στην επιστήμη το πρώτο που μαθαίνουμε για τα γεγονότα είναι οι πηγές. Το επίσημο πόρισμα μετά τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο είναι το πόρισμα Τσεβά που μίλησε με γονείς, σε εξεγερμένους με στρατιώτες και κατέληξε: 34 νεκροί υπήρχαν στο Πολυτεχνείο ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί ο άλλος παραδίπλα. Γιατί γίνεται η φασαρία αυτή τη στιγμή;» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και επανέλαβε πως «με καλύπτει το πόρισμα Τσεβά».

Σε επίμονη ερώτηση για το τι πιστεύει ο ίδιος για το Πολυτεχνείο απάντησε πως «Πολιτικά η κάθε αντίσταση κατά της χούντας είναι εντυπωσιακά πολύ καλή για μένα. Ο πατέρας μου ήταν βασιλόφρων, είχε φυλακιστεί μεγάλωσαν σε μία οικογένεια εξαιρετικά αντιχουντική. Έχω μεγάλη πίστη στη δημοκρατία, δεν μου αρέσει η δικτατορία, προτιμώ τη δημοκρατία».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 13:20’’ του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=BWNT9Y5tIwo}