Στα τέλη Φεβρουαρίου τοποθετεί ο Αλέξης Τσίπρας το ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛ.Α.Σ., σηματοδοτώντας την έναρξη του επόμενου κύκλου οργανωτικής συγκρότησης της πολιτικής συμπαράταξης. Με μήνυμά του στα μέλη, ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για «τελική αντεπίθεση» με στόχο τη μεγάλη προοδευτική νίκη.

Τη διεξαγωγή του ιδρυτικού συνεδρίου της ΕΛ.Α.Σ. στα τέλη Φεβρουαρίου προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, με μήνυμά του στα μέλη της πολιτικής συμπαράταξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τα να προχωρήσουν στον επόμενο κύκλο οργανωτικής συγκρότησης.

Ο πρώην πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση έξι μηνών από τη δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ., ευχαρίστησε τα μέλη για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους, υποστηρίζοντας ότι μέσα από την προσπάθειά τους «πετύχαμε ένα μικρό θαύμα», καθώς, όπως σημείωσε, αναδιατάχθηκαν οι πολιτικοί συσχετισμοί και αναγεννήθηκε η ελπίδα για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη.

Όπως ανέφερε, ο πρώτος κύκλος της δημιουργίας της Συμπαράταξης ολοκληρώνεται και πλέον στόχος είναι η μετατροπή της σε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι αυτό απαιτεί οργάνωση και δράση σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και δημοκρατική συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα, με ενεργή συμμετοχή των μελών και των φίλων του.

Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε κάλεσμα για τη διοργάνωση του ιδρυτικού συνεδρίου στα τέλη Φεβρουαρίου, χαρακτηρίζοντάς το αφετηρία της οργανωτικής συγκρότησης και «σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας».

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«Η νίκη δεν θα έρθει μόνο από τις διακηρύξεις και τις θέσεις μας. Θα έρθει από την καθεμιά και τον καθένα από εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τα μέλη να προχωρήσουν μαζί στο επόμενο κεφάλαιο του εγχειρήματος που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια προοδευτική νίκη, προσθέτοντας: «Η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να το κάνει πράξη».

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