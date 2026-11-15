Η συζήτηση ξεκίνησε όταν χρήστες εντόπισαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα Shein ένα πανωφόρι με ιδιαίτερα παρόμοια εξωτερική εμφάνιση με εκείνο που διαθέτει η Bubblegun.

Στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή τη νέα συνθετική γούνα της εταιρείας ρούχων της Bubblegun, η οποία πωλείται στην τιμή των 249 ευρώ. Η τιμή του συγκεκριμένου πανωφοριού προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς χρήστες του διαδικτύου εντόπισαν σε κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ένα παρόμοιο σχέδιο σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή.

Η σύγκριση των δύο προϊόντων έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού, με αρκετούς χρήστες να αμφισβητούν την κοστολόγηση της ελληνικής εταιρείας και να αναρωτιούνται εάν δικαιολογείται η μεγάλη διαφορά στην τιμή. Η επιχειρηματίας, από την πλευρά της, αποφάσισε να απαντήσει αναλυτικά μέσω βίντεο στα social media, παρουσιάζοντας τα έξοδα παραγωγής και εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη γούνα κοστολογήθηκε στα 249 ευρώ.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν χρήστες εντόπισαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα Shein ένα πανωφόρι με ιδιαίτερα παρόμοια εξωτερική εμφάνιση με εκείνο που διαθέτει η Bubblegun.

Η γούνα της εταιρείας της Ιωάννας Τούνη πωλείται έναντι 249 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο προϊόν που εντοπίστηκε στην κινεζική πλατφόρμα εμφανίστηκε σε χαμηλότερη τιμή, με τις σχετικές αναφορές να κάνουν λόγο για περίπου 95-100 ευρώ.

Η διαφορά αυτή αποτέλεσε αφορμή για πλήθος σχολίων, με αρκετούς χρήστες να συγκρίνουν τις φωτογραφίες των δύο πανωφοριών και να εκφράζουν απορίες για την τιμολογιακή πολιτική της ελληνικής εταιρείας.

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Στα σχόλια που συγκεντρώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί στάθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι πρόκειται για συνθετική γούνα, εκφράζοντας την άποψη ότι τα 249 ευρώ είναι υπερβολικό ποσό για ένα τέτοιο προϊόν.

Ωστόσο, η εξωτερική ομοιότητα δύο ρούχων δεν αποδεικνύει απαραίτητα ότι πρόκειται για το ίδιο προϊόν, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στα υλικά, στην κατασκευή και στις προδιαγραφές τους.

«Δεν μιλάμε για αισχροκέρδεια»

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, εξηγώντας ότι η εταιρεία της είναι ελληνική και πως η παραγωγή των ρούχων πραγματοποιείται σε βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι υπάρχει ένα παρόμοιο σχέδιο σε διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν σημαίνει ότι τα δύο προϊόντα είναι ίδια. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι στη βιομηχανία της μόδας είναι συνηθισμένο διαφορετικές εταιρείες να δημιουργούν παρόμοια σχέδια, προσαρμόζοντάς τα στις δικές τους προδιαγραφές και ανάγκες.

«Ανεβάζετε παντού μια φωτογραφία από το Shein, το οποίο όντως τυχαίνει να έχει μια εξαιρετικά παρόμοια γούνα με τη δική μας, κι αυτό γενικά συμβαίνει», ανέφερε, εξηγώντας ότι η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει στην ευρεία κυκλοφορία παρόμοιων σχεδίων στην αγορά.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η δική της δημιουργία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το κόστος της, δίνοντας έμφαση στην ποσότητα και στην ποιότητα του υφάσματος.

Πώς διαμορφώνεται η τιμή των 249 ευρώ

Στο βίντεό της, η επιχειρηματίας παρουσίασε αναλυτικά ορισμένα από τα έξοδα που απαιτούνται για την κατασκευή του συγκεκριμένου πανωφοριού.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μακριά γούνα που φτάνει μέχρι τον αστράγαλο και απαιτεί μεγάλη ποσότητα υφάσματος. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, για την κατασκευή ενός τεμαχίου χρειάζονται περίπου 2,5 μέτρα υλικού.

Το συγκεκριμένο premium ύφασμα, όπως ανέφερε, κοστίζει περίπου 18-20 ευρώ το μέτρο, γεγονός που ανεβάζει το κόστος μόνο για την πρώτη ύλη κοντά στα 50 ευρώ.

Στο ποσό αυτό προστίθενται τα εργατικά έξοδα, καθώς και η απασχόληση των επαγγελματιών που συμμετέχουν στα διάφορα στάδια παραγωγής, από τη δημιουργία του πατρόν και την κοπή μέχρι τη ραφή και το σιδέρωμα.

Η ίδια υπολόγισε ότι μόνο η διαδικασία ραφής μπορεί να κοστίζει από 30 έως 40 ευρώ για το συγκεκριμένο ρούχο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στην τελική τιμή πρέπει να συνυπολογιστούν και τα λειτουργικά έξοδα μιας επιχείρησης, όπως ο ποιοτικός έλεγχος, η συσκευασία, οι φωτογραφίσεις, η διαχείριση της ιστοσελίδας, οι λογιστικές υπηρεσίες και το προσωπικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι από την τελική τιμή των 249 ευρώ περίπου 50 ευρώ αντιστοιχούν στον φόρο που αποδίδεται στο κράτος.

Με βάση τα παραπάνω, η Ιωάννα Τούνη υποστήριξε ότι η τιμή δεν συνιστά αισχροκέρδεια, αλλά προκύπτει από το συνολικό κόστος παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης.

«Ελεύθερη είναι η αγορά, ο καθένας ας κοστολογεί όπως θέλει»

Η επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στη σύγκριση με το προϊόν του Shein, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και το αντίστοιχο πανωφόρι της συγκεκριμένης πλατφόρμας δεν διατίθεται σε εξευτελιστική τιμή, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, κοστίζει περίπου 100 ευρώ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί δίκαιη τη σύγκριση προϊόντων που παράγονται σε διαφορετικές χώρες και υπό διαφορετικές συνθήκες εργασίας, φορολόγησης και παραγωγής.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς όσους επικρίνουν την τιμή της γούνας, τονίζοντας ότι η αγορά προσφέρει επιλογές για διαφορετικά οικονομικά δεδομένα και ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να αγοράσει ένα προϊόν που θεωρεί ακριβό.

«Θέλεις και μπορείς να την πάρεις, καλώς. Δεν θέλεις και δεν μπορείς, μην την παίρνεις. Το ότι έγινε τέτοιος πανικός για μία γούνα που δεν σε υποχρεώσαμε να αγοράσεις, εγώ δεν το καταλαβαίνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Ελεύθερη είναι η αγορά, ο καθένας ας κοστολογεί τα προϊόντα του όπως θέλει, αλλά δεν μπορείς να μου συγκρίνεις ένα προϊόν από τα βάθη της Κίνας, με ένα προϊόν με φορολογία, κοστολόγηση, εργατικά χέρια και υλικά στην Ελλάδα».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7708091568426683650}