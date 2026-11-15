Ένας προορισμός σε κάθε γωνιά της Αθήνας που θυμίζουν χωριά σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας.

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Αθήνας είναι η αίγλη που αποπνέει καθώς σε μερικές γωνιές της, διατηρούνται ακόμη στοιχεία μίας άλλης, πιο ανέμελης, εποχής. Έτσι, αν και η Αττική συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας, διαθέτει και προορισμούς σε απόσταση αναπνοής από την πρωτεύουσα που αξίζει να επισκεφθείτε στα πλαίσια μιας μονοήμερης απόδρασης.

Παράλληλα, κάθε ένας επιλέγει να διασκεδάσει με διαφορετικό τρόπο τα Σαββατοκύριακα και να βρεθεί σε μέρη που μοιάζουν να ανήκουν σε έναν διαφορετικό κόσμο, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Πολλοί αναζητούν την ηρεμία της φύσης και άλλοι προτιμούν τις γραφικές πλατείες, τα ταβερνάκια και τις εξορμήσεις σε βουνό.

Άλλωστε, η Αττική κρύβει πολλές όμορφες γωνιές που μπορούν να συνδυάσουν όλα τα παραπάνω σε έναν μόνο προορισμό, με το μεγάλο πλεονέκτημά τους να σχετίζεται με το γεγονός ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην Αθήνα. Ο Βαρνάβας, η Παλαιά Πεντέλη, ο Άγιος Κωνσταντίνος στις Αφίδνες και τα Βίλια, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

4 προορισμοί σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα

Βαρνάβας:

Ο Βαρνάβας αποτελεί ένα ημιορεινό χωριό της Αττικής, τοποθετημένο στη Βορειανατολική πλευρά της, που ανήκει στον Δήμο Μαραθώνα και απέχει από το κέντρο της Αθήνα περίπου 35 χιλιόμετρα, μία απόσταση που καλύπτεται μέσα σε μία ώρα οδικώς.

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Ο οικισμός είναι χτισμένος σε υψόμετρο περίπου 612 μέτρων και παρέχει όλες τις απαραίτητες ανέσεις για όσους επιθυμούν να απομακρυνθούν από την καθημερινότητα, αλλά όχι από την πόλη.

Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από το πράσινο της φύσης, αλλά και τα ιστορικά της σημεία, ενώ οι εκδρομείς έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν και το Διαδραστικό Αγροτικό Λαογραφικό Βαρνάβα.

Παλαιά Πεντέλη:

Ακόμη και μία μικρή βόλτα στην Παλαιά Πεντέλη σας κάνει να αισθάνεστε ότι βρίσκεστε χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, παρά το γεγονός ότι απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Πρόκειται για μία περιοχή που συνδυάζει την ομορφιά του βουνού με την ιστορική κληρονομιά, προσφέροντας στον επισκέπτη την ευκαιρία για μερικές στιγμές χαλάρωσης μακριά από την βοή της πόλης.

Άγιος Κωνσταντίνος στις Αφίδνες:

Ο Άγιος Κωνσταντίνος βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των Αφιδνών, στην Βορειοανατολική Αττική και απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα από την Αθήνα, μία απόσταση που καλύπτεται εύκολα σε περίπου 50 λεπτά οδικώς.

Στην περιοχή, η φύση κυριαρχεί, με τον οικισμό να περιβάλλεται από έντονη βλάστηση και καταπράσινους λόφους, δημιουργώντας το ιδανικό τοπίο για όσους επιλέγουν την ηρεμία και τη χαλάρωση που προσφέρει το βουνό.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η λίμνη Μπελέτσι, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά φυσικά σημεία της ευρύτερης περιοχής.

Βίλια:

Τα Βίλια αποτελούν έναν μικρό ορεινό οικισμό της Δυτικής Αττικής που απλώνεται στους πρόποδες του όρους Πατέρα και απέχει από το κέντρο της Αθήνας περίπου 60 χιλιόμετρα, μία απόσταση που καλύπτεται σε περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά οδικώς.

Στον οικισμό κυριαρχεί το φυσικό τοπίο, ενώ η ευρύτερη περιοχή προσφέρεται για σύντομους περιπάτους.

Στο κέντρο του χωριού ξεχωρίζει η πλατεία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Ιερός Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, έργο του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ.

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