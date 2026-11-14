Ο πρωθυπουργός υποβαθμίζει το πρόβλημα της διαφθοράς, το όχι Μπρατάκου για την Εκλογική Επιτροπή.

Ο Τσαβδαρίδης αποπέμφθηκε από την κυβέρνηση λόγω του σκανδάλου με την εικονική δήλωση της κόρης του σε ομάδα προκειμένου να λάβει το bonus για τις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά σύμφωνα με τον γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα είναι και πάλι υποψήφιος βουλευτής!

Απίστευτο! Και χαρακτηριστικό της καθεστωτικής αντίληψης που έχει το Μαξίμου για την κάθαρση: Παραιτείται κάποιος από την κυβέρνηση και ...όλα καλά! Αν πει κάποιος ότι δεν θα πρέπει να είναι και υποψήφιος, για να σταλεί πραγματικό μήνυμα στους πολίτες κατά της διαφθοράς, προβαίνει -σύμφωνα με τον γραμματέα του κόμματος, σε ... ανθρωποφαγία!

Υπενθυμίζουμε ότι αρχικά εκτός των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων είχε δηλώσει ότι θα είναι και η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ...άλλαξε γνώμη και ...θα είναι!

Το Μαξίμου υποβαθμίζει το πρόβλημα της διαφθοράς

Η διαφθορά στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται πλέον ως από τα βασικότερα προβλήματα της χώρας, τείνει δε να λάβει διαστάσεις δεύτερου προβλήματος, πίσω από την ακρίβεια!

Τα δυο αυτά προβλήματα, μάλιστα, συνδέονται -και σωστά- από τους πολίτες, καθώς η διαφθορά έχει επιπτώσεις στην οικονομική επιβάρυνση των ανθρώπων.

Το Μαξίμου δείχνει να υποτιμά το θέμα, που καθίσταται πιο επιβαρυντικό λόγω της πολύχρονης παραμονής της ΝΔ στην εξουσία!

Εκτός και αν δεν είναι θέμα υποτίμησης, αλλά η διαφθορά είναι ...ταυτοτικό γνώρισμα της παρούσας διακυβέρνησης!

Ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης και ο ...Πιερρακάκης!

Λάθος -ένα ακόμα- του Νίκου Ανδρουλάκη.

Μπροστά στην ανάγκη να έχει συνεχή παρουσία στη Βουλή, όπου δεν μπορεί να είναι ο Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αναδείξει αντίπαλό του τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Τη στιγμή που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ως αντίπαλο τον πρωθυπουργό- και μόνο αυτόν!

Κερδισμένος βεβαίως από τη στρατηγική αυτή βγαίνει ο υπουργός Οικονομικών και χαμένος ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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Ο Λαζαρίδης θέλει στο Μαξίμου τον Δημητριάδη

«Ο Γρηγόρης λείπει από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Γρηγόρης λείπει από την παράταξή μας σε επίπεδο εκτελεστικό και πρωτίστως λείπει από την πατρίδα μας και από την Ελλάδα μας».

Όπως διαβάζουμε στο «Μανιφέστο» τα είπε ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης, στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ στη Βούλα.

Πώς το αναφέρει η εφημερίδα;

«Ο βουλευτής Καβάλας είπε κάτι που μάλλον πολλοί σκέφτονται, αλλά λίγοι λένε δημοσίως».

Ποιοι παραβρέθηκαν

Στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ Βούλας με τον Γρηγόρη Δημητριάδη παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων -και πέραν του Μακάριου Λαζαρίδη- η Σοφία Βούλτεψη, ο Στέλιος Πέτσας και ο πρώην περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης.

Πώς θα κινηθεί όμως ο Γρ. Δημητριάδης;

«Θα βοηθήσω όσο μπορώ στις εκλογές αλλά δεν πολιτεύομαι». Και πρόσθεσε με νόημα: «Μετά έχει ο Θεός. Τώρα έχουμε αυτήν τη μάχη».

Νεότερα προσεχώς...

Το «όχι» Μπρατάκου

Όσο και αν πιέστηκε ο Γιάννης Μπρατάκος δεν δέχτηκε να είναι επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής της ΝΔ.

Μάλλον δεν ξεχνάει τον τρόπο που του φέρθηκαν στο Μαξίμου.