Και οι δύο τροφές είναι καλό να υπάρχουν στα πλαίσια μίας ισορροπημένης διατροφής, καθώς τα θρεπτικά συστατικά τους ενισχύουν την υγεία και την λειτουργία του οργανισμού.

Το πρωινό θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα γεύματα της ημέρας, που χαρίζει στον οργανισμό όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, τα οποία συμβάλλουν στην ενέργεια και στην γενικότερη υγεία του σώματος και ιδιαίτερα της καρδιάς.

Σύμφωνα με το eatingwell.com, η ειδικός Patricia Kolesa Vivar, αναφέρει ότι ένα ισορροπημένο πρωινό συμβάλει στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών που σχετίζονται με την καρδιαγγειακή υγεία, ιδιαίτερα όταν απαρτίζεται από τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και ακόρεστα λιπαρά.

Τα αυγά και η βρώμη, είναι δύο από τις κυριότερες επιλογές των ανθρώπων για το πρωινό γεύμα, με τους ειδικούς να αναφέρουν τα ευεργετικά χαρακτηριστικά και των δύο.

Τα οφέλη των αυγών

Τα αυγά είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές πρωτεΐνης για τον ανθρώπινο οργανισμό, μαγειρεύονται εύκολα και συνδυάζονται με άλλες τροφέ, δημιουργώντας χορταστικά γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες.

1. Δεν αυξάνουν απαραίτητα τη χοληστερίνη: Για πολλά χρόνια η κατανάλωση των αυγών είχε συνδεθεί με την πεποίθηση ότι αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα. Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι η επίδρασή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνολική διατροφή του ατόμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Μπορούν να αντικαταστήσουν τρόφιμα με πολλά κορεσμένα λιπαρά: Πέρα από πρωτεΐνη, τα αυγά περιέχουν κυρίως ακόρεστα λιπαρά, τα οποία είναι πιο ωφέλιμα για την καρδιαγγειακή υγεία. Όπως, μάλιστα, αναφέρεται και στο eatingwell.com, ένα μεγάλο αυγό περιέχει περίπου 3 γραμμάρια ακόρεστων λιπαρών και 1,5 γραμμάρια κορεσμένων. Έτσι, όταν δεν συνδυάζονται με τροφές όπως λουκάνικα ή μπέικον, μπορούν να αποτελέσουν το ιδανικό πρωινό.

3. Περιέχουν πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά: Ένα μεγάλο αυγό, περιέχει περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, η οποία συμβάλλει στον κορεσμό. Παράλληλα, ο κρόκος αποτελεί σημαντική πηγή χολίνη, σεληνίου και βιταμινών.

Τα οφέλη της βρώμης

Η βρώμη θεωρείται μία από τις πιο γνωστές επιλογές για πρωινό που ενισχύει την συνολική υγεία του οργανισμού, αλλά και της καρδιάς.

1. Συμβάλλει στη μείωση της χοληστερίνης: Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε β- γλυκάνη, ένα είδος διαλυτών φυτικών ινών, που ενισχύουν σημαντικά την καρδιαγγειακή υγεία. Παράλληλα, η περιεκτικότητα σε β- γλυκάνη λειτουργεί ευεργετικά για το πεπτικό σύστημα, διευκολύνοντας το ήπαρ να χρησιμοποιεί περισσότερη χοληστερόλη από το αίμα για την παραγωγή νέων χολικών οξέων, συμβάλλοντα στην μείωση της «κακής» χοληστερίνης.

2. Αυξάνει τον κορεσμό και περιέχει θρεπτικά συστατικά: Μία μερίδα του μισού φλιτζανιού βρώμης, περιέχει περίπου 150 θερμίδες, 4 γραμμάρια φυτικών ινών και 5 γραμμάρια πρωτεΐνης, συμβάλλοντας στον κορεσμό και στην κάλυψη των καθημερινών διατροφικών αναγκών.

Αυγά ή βρώμη; Ποιο είναι καλύτερο τελικά για την καρδιά;

Τόσο τα αυγά όσο και η βρώμη μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής που προστατεύει την υγεία της καρδιάς.

Η βρώμη, ωστόσο, φαίνεται να είναι ελαφρώς πιο ευεργετική καθώς είναι πλούσια σε β- γλυκάνη, με τις μελέτες να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ένα συστατικό που συμβάλλει στη μείωση της «κακής» χοληστερίνης.

Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής μπορεί να περιέχει και τα δύο τρόφιμα, με τον συνδυασμό τους να δημιουργεί ένα σωστό και χορταστικό πρωινό.