Τι γίνεται όταν οι επιθυμίες των δύο συζύγων σε σχέση με τα οικονομικά τους «συγκρούονται»;

Μία ιδιαίτερη υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από δημοσίευμα της marketwatch.com, όταν μία 64χρονη γυναίκα, που ετοιμάζεται να βγει στη σύνταξη, εξέφρασε μέσω σχετικής επιστολής τον προβληματισμό της.

Πιο συγκεκριμένα, η 64χρονη με τον σύζυγό της έχουν ήδη συλλέξει το απαραίτητο ποσό για τη συνταξιοδότησή τους και έχουν ένα σπίτι αξίας 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ένα ανοιχτό δάνειο από το οποίο απομένουν να αποπληρωθούν 150.000 δολάρια.

Η σύζυγος ονειρεύεται ότι με τη συνταξιοδότηση θα μπορεί να απολαύσει κρουαζιέρες, ταξίδια και να αγοράσει ένα μικρό σπίτι δίπλα στη θάλασσα, με τον σύζυγό της να έχει διαφορετική άποψη.

Εκείνος, βέβαια, αναμένεται να λαμβάνει σύνταξη 38.000 δολαρίων, ενώ και οι δυο τους έχουν ένα επιπλέον εισόδημα από την κοινωνική ασφάλιση των ΗΠΑ.

Η επιθυμία της συζύγου για το οικονομικού τους μέλλον

Όπως αναφέρεται και στο marketwatch.com, η σύζυγος εκτιμά ότι μπορούν να διαθέτουν έως και 200.000 δολάρια το χρόνο, τα οποία θα κατανέμονται ως εξής: 45.000 δολάρια για ταξίδια, 18.000 δολάρια για ψυχαγωγία και το υπόλοιπο ποσό για την αγορά ενός σπιτιού δίπλα στη θάλασσα. Μάλιστα, αναφέρεται ότι οι βλέψεις της αποσκοπούν στο να ξοδεύει ακόμη περισσότερα χρήματα τα πρώτα χρόνια της συνταξιοδότησης καθώς θα έχει καλύτερη υγεία και θα μπορεί να απολαύσει τα χρήματά της.

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Από την άλλη πλευρά, ο σύζυγος ισχυρίζεται ότι είναι προτιμότερο να πουλήσουν την τωρινή τους κατοικία και να μετακομίσουν σε μικρότερο διαμέρισμα.

Μάλιστα, η διαφωνία εντάθηκε περισσότερο όταν εκείνη πρότεινε κρουαζιέρα αξίας 14.000 δολαρίων.

Η συμβουλή του ειδικού για τα οικονομικά τους

Ο αρθρογράφος Quentin Fottrell, της marketwatch.com επισημαίνει ότι η συμφωνία με τον οικονομικό τους σύμβουλο, το ζευγάρι μπορεί να διαθέτει περίπου 110.000 δολάρια ετησίως, με αναπροσαρμογή λόγω πληθωρισμού.

Η διαφορά των 90.000 δολαρίων ανάμεσα στις δύο εκτιμήσεις δεν μπορεί να αγνοηθεί. Χρειάζεται να εξεταστούν παράγοντες όπως η φορολογία, η υγειονομική περίθαλψη, η συντήρηση του σπιτιού και ο κίνδυνος απωλειών στις επενδύσεις.

Παράλληλα, ο ειδικός συμβουλεύει να αποφασίσουν από κοινού και με τη βοήθεια οικονομικού συμβούλου, πόσα χρήματα μπορούν να ξοδεύουν στην πραγματικότητα.