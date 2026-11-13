Η αυτοεπιβεβαίωσης συνδέεται με την αναγνώριση και την έκφραση της εκτίμησης για τις πράξεις, τις προθέσεις, τις δυνατότητες και τα θετικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου.

Όσο τα χρόνια περνάνε και ο άνθρωπος μεγαλώνει γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αλλάξουν οι πεποιθήσεις, η συμπεριφορά ή ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε ένας αντιμετωπίζει και βλέπει τον εαυτό του. Έτσι, ο ψυχολόγος Claude Steele, ανέπτυξε μία θεωρία που βοηθάει να κατανοήσουμε πώς ορισμένες διεργασίες επηρεάζουν σημαντικά την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με το psychologytoday.com, πρόκειται για μία πρακτική που βοηθάει να κατανοήσετε την προσωπική σας αξία, να συνδεθείτε με τα όσα έχουν σημασία για εσάς και να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας.

Μάλιστα, επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και μία σύντομη δραστηριότητα αυτοεπιβεβαίωσης μπορεί να συμβάλει στην υιοθέτηση θετικών αλλαγών, αλλά και στη διατήρηση τους με την πάροδο του χρόνου.

Τι είναι «αυτοεπιβεβαίωσης»;

Ο ψυχολόγος Claude Steele ανέπτυξε μία θεωρία, της «απειλής στερεοτύπου», σύμφωνα με την οποία ο φόβος ότι μπορεί οι πράξεις μας να επιβεβαιώσουν ένα αρνητικό στερεότυπο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις μας και τη συμπεριφορά μας.

Πιο συγκεκριμένα, το αίσθημα ότι πρέπει να ανταποκρινόμαστε θετικά στις προσδοκίες, αυξάνει το άγχος και τον φόβο της αποτυχίας, με αποτέλεσμα την αναβλητικότητα και τον ακούσιο περιορισμό των δυνατοτήτων μας.

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Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η αυτοεπιβεβαίωση μπορεί να περιορίσει το αίσθημα της απειλής, και να αυξήσει την αυτοπεποίθηση του ατόμου.

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό δημοσίευμα για να προκύψει το συγκεκριμένο συμπέρασμα χρειάστηκε μία επιστημονική μελέτη, η οποία εξέτασε γυναίκες που δεν ήταν ικανοποιημένες με το σωματικό τους βάρος.

Οι επιστήμονες έφτασαν στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν σε μία απλή άσκηση αυτοεπιβεβαίωσης παρουσίασαν θετικές αλλαγές στις διατροφικές τους συνήθειες και στη σωματική τους άσκηση, με ορισμένα οφέλη να διατηρούνται ακόμη και με το πέρασμα δύο χρόνων.

Η άσκηση αυτοεπιβεβαίωσης των 5 λεπτών

Η συγκεκριμένη άσκηση δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο από λίγο χρόνο, ένα χαρτί και ένα μολύβι.

Αρχικά, σκεφτείτε ποιες αξίες έχουν για εσάς τη μεγαλύτερη σημασία στη ζωή σας, όπως για παράδειγμα η οικογένεια, οι φίλοι, η προσωπική εξέλιξη.

Στη συνέχεια, επιλέξτε εκείνη που πιστεύετε ότι είναι η πιο σημαντική και αφιερώστε λίγα λεπτά για να σημειώσετε μία προσωπική σας εμπειρία, κατά την οποία η συγκεκριμένη αξία είχε σημαντικό ρόλο στη ζωή σας.

Περιγράψτε γιατί είναι σημαντική για εσάς και πώς έχετε καταφέρει να το εκφράσετε αυτό μέσα από τις πράξεις σας.

Ο στόχος δεν είναι να σκεφτείτε πώς θα αλλάξετε τη συμπεριφορά σας, αλλά να συνδεθείτε με όσα θεωρείτε ουσιαστικά στη ζωή σας και να αναγνωρίσετε τις προσωπικές σας αξίες.