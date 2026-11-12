Ο συνιδρυτής της Stripe, Πάτρικ Κόλισον, κάλυψε τα έξοδα της Σάρα Μπ. Ρότζερς για ταξίδι αναψυχής στη Μεσόγειο, το οποίο περιλάμβανε και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης - Στο επίκεντρο ζητήματα δεοντολογίας.

Η Σάρα Μπ. Ρότζερς, ανώτατη αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, πραγματοποίησε τον περασμένο Νοέμβριο ταξίδι αναψυχής στη Μεσόγειο, τα έξοδα του οποίου κάλυψε ο Ιρλανδός δισεκατομμυριούχος Πάτρικ Κόλισον. Την αποκάλυψη έκανε η Washington Post, επικαλούμενη προκαταρκτική δήλωση οικονομικών στοιχείων της Αμερικανίδας αξιωματούχου.

Ο Κόλισον, συνιδρυτής της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Stripe και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Meta, κάλυψε τα έξοδα όλων όσοι συμμετείχαν στο ταξίδι, σύμφωνα με τη δήλωση της Ρότζερς. Η ίδια τον περιέγραψε ως «φίλο που γνώριζε πριν αναλάβει τα κυβερνητικά καθήκοντά της», διευκρινίζοντας ότι το ταξίδι πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για λόγους αναψυχής.

Η αξία του δώρου που έλαβε η Ρότζερς από τον επιχειρηματία ανέρχεται, σύμφωνα με την ίδια, σε 11.900 δολάρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ταξίδι πραγματοποιήθηκε μόλις έναν μήνα μετά την ορκωμοσία της Ρότζερς ως υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδια για τη δημόσια διπλωματία.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ρότζερς γνωρίζει τον Κόλισον εδώ και αρκετά χρόνια και πως το ταξίδι είχε προγραμματιστεί πριν από την την ορκωμοσία της.

Η Αμερικανίδα αξιωματούχος ταξίδεψε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του επιχειρηματία, μαζί με μια μικρή ομάδα ανθρώπων, μεταξύ αυτών ο οικονομολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου George Mason, Τάιλερ Κόουεν.

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Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστήριξε ότι η Ρότζερς δήλωσε το ταξίδι τόσο στο υπουργείο όσο και στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας, ενώ το συμπεριέλαβε και στην ετήσια δήλωση οικονομικών στοιχείων. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι η ίδια δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε κυβερνητική υπόθεση που να αφορά τη Stripe.

«Η υφυπουργός Ρότζερς παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση των υψηλότερων προτύπων επαγγελματισμού, ακεραιότητας και δεοντολογίας, για τα οποία είναι γνωστά το υπουργείο και ο υπουργός Ρούμπιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι στάσεις του ταξιδιού: Κάιρο, Τιφλίδα και Ηράκλειο Κρήτης

Εκπρόσωπος του Πάτρικ Κόλισον δήλωσε ότι ο επιχειρηματίας και η Ρότζερς διατηρούν φιλικές σχέσεις εδώ και αρκετά χρόνια. Όπως ανέφερε, ο ίδιος διοργανώνει κάθε χρόνο, τα τελευταία οκτώ χρόνια, ένα ταξίδι με προσωπικούς φίλους σε διάφορους προορισμούς ανά τον κόσμο.

Στο ταξίδι στο οποίο συμμετείχε η Αμερικανίδα αξιωματούχος, η παρέα επισκέφθηκε μουσεία και ιστορικά μνημεία σε τρεις χώρες: το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο, εκκλησίες στην Τιφλίδα της Γεωργίας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στην Κρήτη.

Ο εκπρόσωπος του επιχειρηματία υποστήριξε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν επαγγελματικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Τάιλερ Κόουεν, ο οποίος ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμά του: «Πρόκειται για ένα ταξίδι που οργανώνουμε κάθε χρόνο με τον Πάτρικ, σε διάφορες πόλεις του κόσμου, προκειμένου να επισκεπτόμαστε ιστορικούς χώρους και μουσεία μαζί με μια μικρή ομάδα φίλων».

Το δώρο και τα όρια της δεοντολογίας

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των δώρων που μπορούν να αποδέχονται Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι από ιδιώτες.

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαγορεύει στους δημόσιους υπαλλήλους να ζητούν ή να αποδέχονται δώρα λόγω της επίσημης θέσης τους. Προβλέπει, ωστόσο, εξαίρεση για περιπτώσεις στις οποίες το δώρο προσφέρεται λόγω οικογενειακής σχέσης ή προσωπικής φιλίας και όχι εξαιτίας της υπηρεσιακής ιδιότητας του αποδέκτη.

Για να διαπιστωθεί εάν η αποδοχή ενός δώρου εμπίπτει στη συγκεκριμένη εξαίρεση, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εξετάζουν το ιστορικό και τη φύση της προσωπικής σχέσης μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ειδικοί σε θέματα δεοντολογίας, οι οποίοι εξέτασαν τη δήλωση οικονομικών στοιχείων για λογαριασμό της Washington Post, εκτίμησαν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με το εάν υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας.

Επισήμαναν, ωστόσο, ότι η υπόθεση κινείται σε μια γκρίζα ζώνη, καθώς η αποδοχή ενός ακριβού ταξιδιού αναψυχής από ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση αθέμιτης επιρροής ή σύγκρουσης συμφερόντων.

«Η καλύτερη πρακτική για κάθε δημόσιο υπάλληλο είναι να αποφεύγει ακόμη και τα δώρα που επιτρέπονται από τους κανονισμούς, ώστε να μην δημιουργείται η εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων», δήλωσε ο Σκοτ Έιμι, γενικός νομικός σύμβουλος της μη κομματικής οργάνωσης Project on Government Oversight, η οποία ασχολείται με ζητήματα διαφάνειας και κυβερνητικής λογοδοσίας.

Ο ίδιος πρόσθεσε, πάντως, ότι το γεγονός πως ο Κόλισον κάλυψε τα έξοδα όλων των συμμετεχόντων και όχι αποκλειστικά της Ρότζερς περιορίζει, κατά την εκτίμησή του, τις ανησυχίες για πιθανή παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας.

Η πολιτική διαδρομή της Ρότζερς και οι σχέσεις της με τον επιχειρηματικό κόσμο

Η Ρότζερς, 43 ετών, είναι δικηγόρος και αυτοπροσδιορίζεται ως υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου, έχοντας αναλάβει πρωτοβουλίες κατά της διαδικτυακής λογοκρισίας.

Πριν αναλάβει κυβερνητικά καθήκοντα, εκπροσωπούσε, μεταξύ άλλων, την Εθνική Ένωση Οπλοκατοχής των ΗΠΑ (NRA), την οργάνωση Turning Point USA, καθώς και τον επενδυτή τεχνολογίας Νατ Φρίντμαν, ο οποίος σήμερα κατέχει διευθυντική θέση στη Meta.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρότεινε για την ηγεσία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Παγκόσμιων Μέσων Ενημέρωσης (USAGM), η οποία εποπτεύει, μεταξύ άλλων, τη Voice of America. Ο συγκεκριμένος ειδησεογραφικός οργανισμός έχει υποστεί δραστική συρρίκνωση του προσωπικού του και των δυνατοτήτων διεθνούς μετάδοσης κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Ο Τραμπ πρότεινε τη Ρότζερς για τη θέση μετά την απόφαση δικαστή ότι η Κάρι Λέικ ασκούσε παράνομα καθήκοντα επικεφαλής της υπηρεσίας. Η υποψηφιότητά της δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τη Γερουσία.

Παράλληλα, η Αμερικανίδα αξιωματούχος έχει αλληλεπιδράσει επανειλημμένα με τον λογαριασμό του Κόλισον στην πλατφόρμα X, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον επίσημο λογαριασμό της στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η (αυξημένη) περιουσία του Κόλισον και η... στροφή προς τους Ρεπουμπλικάνους

Ο Πάτρικ Κόλισον, 38 ετών, ίδρυσε το 2010 την εταιρεία Stripe μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, Τζον, και σήμερα κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η εταιρεία, η οποία αποτιμήθηκε στα 159 δισ. δολάρια βάσει συμφωνιών που υπεγράφησαν νωρίτερα φέτος, συγκαταλέγεται στις πλέον πολύτιμες μη εισηγμένες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, η προσωπική περιουσία του Κόλισον αυξήθηκε κατά περισσότερο από 70% το τρέχον έτος, φτάνοντας τα 16,3 δισ. δολάρια.

Ο Ιρλανδός επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016, είχε συνεισφέρει 250.000 δολάρια σε πολιτική επιτροπή που στήριζε την υποψηφιότητα της Χίλαρι Κλίντον και άλλους Δημοκρατικούς, σύμφωνα με στοιχεία χρηματοδότησης πολιτικών εκστρατειών.

Την περίοδο της ορκωμοσίας του Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2017, ο Κόλισον είχε γράψει ότι οι εξαγγελθείσες μεταναστευτικές πολιτικές του νέου προέδρου θα έβλαπταν την οικονομία και μελλοντικά θα αναγνωρίζονταν ως ηθικά εσφαλμένες.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η χρηματοδότησή του έχει στραφεί περισσότερο προς τους Ρεπουμπλικανούς, στους οποίους έχει διαθέσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Μόνο φέτος, συνεισέφερε περισσότερα από 33 εκατ. δολάρια σε εκστρατείες που πέτυχαν να αποτρέψουν την επιβολή φόρου περιουσίας στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post.

Η υπόθεση Γκίλφοϊλ και οι νέες ανησυχίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η υπόθεση Ρότζερς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκεται ήδη υπό αυξημένο έλεγχο για τις σχέσεις αξιωματούχων του με εύπορους ιδιώτες.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο είχε ζητήσει από δωρητή 100.000 δολάρια για την εξόφληση δόσης πιστωτικής της κάρτας, με αντάλλαγμα πολιτική πρόσβαση. Η ίδια έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία.

Μετά τις εξελίξεις, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε υπόμνημα προς το σύνολο του προσωπικού του υπουργείου, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων. Το ζήτημα επανήλθε και σε πρόσφατη συνάντησή του με στελέχη του υπουργείου, όπως είχε μεταδώσει πρώτο το Reuters.

Μιλώντας τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα τα ζητήματα δεοντολογίας.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχω καταστήσει απολύτως σαφές από την πρώτη στιγμή ότι έχουν αποσταλεί επανειλημμένα οδηγίες για τα δεοντολογικά πρότυπα που οφείλουν να τηρούν όλοι. Και θα συνεχίσουμε να τα υπενθυμίζουμε», δήλωσε.

«Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από όσα συνέβησαν στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων και τα αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα».

Από την πλευρά της, η Κάθλιν Κλαρκ, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις, με ειδίκευση στη δεοντολογία της δημόσιας διοίκησης, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των διαβεβαιώσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ περί τήρησης υψηλών δεοντολογικών προτύπων από τη Ρότζερς.

Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, τα συγκεκριμένα πρότυπα «φαίνεται πως περιλαμβάνουν την αποδοχή ενός πολυτελούς δώρου από έναν δισεκατομμυριούχο».

Η ίδια υποστήριξε ότι η «πολύ απλή λύση» για να μην υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το εάν η αποδοχή του δώρου ήταν δεοντολογικά ορθή είναι η εξής: «Να είχε πληρώσει η ίδια τα έξοδα του ταξιδιού».

Με πληροφορίες από Washington Post