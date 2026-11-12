«Παρακολουθούσα εφήβους να συζητούν για κάτι που ονομάζεται "erda". Δημοσίευαν ενημερώσεις για το πόσο είχαν ψηλώσει και αντάλλασσαν σημειώσεις σχετικά με τις παρενέργειες. Κάποιοι έδειχναν μεζούρες δίπλα σε σημάδια στον τοίχο· άλλοι έβαζαν ετικέτες στα βίντεο ανάλογα με το πόσες μέρες το έπαιρναν».

Πιθανότατα έχετε ακούσει για το looksmaxxing, μια διαδικτυακή υποκουλτούρα μεταξύ των νεαρών ανδρών που κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να βελτιώσουν την εξωτερική τους εμφάνιση. Ενδέχεται επίσης να έχετε ακούσει για το «maxxing» γενικότερα, το οποίο επιλέχθηκε πρόσφατα ως η λέξη της χρονιάς από το Dictionary.com, αλλά χρησιμοποιείται συχνότερα ως επίθημα, όπως στο «proteinmaxxing» (μεγιστοποίηση πρωτεΐνης) ή το «mallmaxxing».

Το «heightmaxxing» αναφέρεται στη μεγιστοποίηση ύψους, μια υποκατηγορία του looksmaxxing και ένα ακόμη σημείο πίεσης από την ανδρόσφαιρα που στοχοποιεί τα νεαρά αγόρια.

«Για αυτούς τους νεαρούς άνδρες, η λογική είναι αμείλικτα ωφελιμιστική: τα πάντα στη ζωή είναι καλύτερα αν είσαι ψηλός», εξηγεί άρθρο στο Rolling Stone, στο οποίο ένας δημοσιογράφος αφηγείται τη βαθιά του έρευνα γύρω από το heightmaxxing στο TikTok - όπου εντέλει εντόπισε εφήβους να συζητούν για μια ανησυχητική «λύση».

«Παρακολουθούσα εφήβους να συζητούν για κάτι που ονομάζεται "erda". Δημοσίευαν ενημερώσεις για το πόσο είχαν ψηλώσει και αντάλλασσαν σημειώσεις σχετικά με τις παρενέργειες. Κάποιοι έδειχναν μεζούρες δίπλα σε σημάδια στον τοίχο· άλλοι έβαζαν ετικέτες στα βίντεο ανάλογα με το πόσες μέρες το έπαιρναν», ανέφερε ο Τζεφ Ιχάζα.

Το «erda», όπως ανακάλυψε σύντομα, ήταν συντομογραφία του erdafitinib (ερνταφιτινίμπη), «ενός αντικαρκινικού φαρμάκου που τα αγόρια στο feed μου πίστευαν ότι θα μπορούσε να τα κάνει πιο ψηλά, επικαλούμενα αναφορές για απροσδόκητη ανάπτυξη σε παιδιά που υποβάλλονταν σε θεραπεία για καρκίνο. Ήταν διατεθειμένα να υπομείνουν εξουθενωτικά συμπτώματα για να το διαπιστώσουν».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ένας νεαρός, ο 17χρονος Ζακ, έπαιρνε το φάρμακο κατά διαστήματα από τα 15 του, αγοράζοντάς το έναντι 300 δολαρίων τον μήνα από έναν προμηθευτή του εξωτερικού. Του προκάλεσε παρενέργειες, όπως πόνους στις αρθρώσεις, εξαιρετικά ξηρό δέρμα και ρινορραγίες, αλλά αφού τον κορόιδευαν στο σχολείο επειδή ήταν πιο κοντός από τα κορίτσια, αποφάσισε ότι αυτός ήταν ο τρόπος να αλλάξει τη ζωή του. «Δεν μου αρέσει να με βλέπουν οι άλλοι αφ' υψηλού», είπε, «και δεν μου αρέσει να πρέπει να σηκώνω το βλέμμα για να κοιτάζω τους ανθρώπους».

Ένας άλλος 17χρονος, ο Τζέιμς, παίρνει επίσης erda, παρόλο που προκάλεσε κιτρίνισμα, πύον και πτώση των νυχιών των χεριών του. «Φίλε, είναι χάλια», είπε. Παρ' όλα αυτά, με ύψος 1,65 μ., ήταν απελπισμένος για κάτι που θα τον βοηθούσε να ψηλώσει. Αφού το ξεκίνησε τον Αύγουστο, είπε: «Ψήλωσα περισσότερο σε δύο μήνες απ' ό,τι σε έναν ολόκληρο χρόνο».

Οι σοβαρές παρενέργειες και η μελέτη σε... δύο παιδιά με όγκους

Το φάρμακο erdafitinib (με την εμπορική ονομασία Balversa) εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 2019 για τη θεραπεία ορισμένων προχωρημένων μορφών καρκίνου της ουροδόχου κύστης σε ενήλικες, και οι γιατροί το έχουν χρησιμοποιήσει εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων (off-label) σε κλινικές δοκιμές παιδιών με σπάνιους καρκίνους του κεντρικού νευρικού συστήματος, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Ωστόσο, οι σοβαρές παρενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν διάρροια, πόνο στα άκρα, ναυτία και αποκόλληση των νυχιών, καθώς και περίσσεια φωσφορικών αλάτων στο αίμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει εναποθέσεις μετάλλων στους μαλακούς ιστούς.

«Δεν έχει εγκριθεί για την αύξηση του ύψους, και η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά του δεν έχουν τεκμηριωθεί για τον σκοπό αυτό ή για οποιαδήποτε χρήση σε παιδιά ή εφήβους», δήλωσε εκπρόσωπος της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson σε ανακοίνωσή του στο Rolling Stone.

Παρ' όλα αυτά, μια μελέτη για το erdafitinib που επικαλούνται συχνά οι οπαδοί του heightmaxxing, από τον παιδοενδοκρινολόγο Άνταλμπερτ Ράιμαν, η οποία δημοσιεύθηκε διαδικτυακά τον Ιούλιο του 2024 στο περιοδικό Hormone Research in Paediatrics, περιέγραφε απροσδόκητη ανάπτυξη σε δύο παιδιά με όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Οι γιατροί συνταγογραφούν ήδη αυξητική ορμόνη για να βοηθήσουν ορισμένα παιδιά να αναπτυχθούν, αν και πρόκειται για μια ακριβή θεραπεία με τους δικούς της κινδύνους. Σύμφωνα με τον Άντριου Ντόμπερ, παιδοενδοκρινολόγο στο Εθνικό Νοσοκομείο Παίδων στην Ουάσινγκτον, υπάρχει διαφορά μεταξύ της αντιμετώπισης μιας ανεπάρκειας ορμονών και της παρέμβασης επειδή ένα παιδί είναι απλώς κοντό. Ανέφερε επίσης ότι δεν θα συνταγογραφούσε ποτέ το erda για ανάπτυξη.

«Ό,τι κι αν κάνω, εξακολουθώ να νιώθω ότι δεν είναι αρκετό»

Ο Τζέιμς είπε ότι οι γονείς του δεν του επέτρεψαν να πάρει αυξητική ορμόνη (αν και έχει πειραματιστεί με αυτήν) και δεν εγκρίνουν τη λήψη του erda.

«Υπάρχει μια ζωή που έχω στο μυαλό μου και τη θέλω τόσο πολύ, που δεν πρόκειται να αφήσω κάποιο ρίσκο να με εμποδίσει να την αποκτήσω». Παρά τις παρενέργειες του erda, οι οποίες περιλαμβάνουν εμετούς, γαστρορραγία που τον έστειλε στο νοσοκομείο και έντονο πόνο που τον ανάγκασε να κάνει μαθήματα διαδικτυακά, «εξακολουθώ να πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο».

«Ο Τζέιμς αποκαλεί το υπνοδωμάτιό του "εργαστήριο"», σημειώνει το ρεπορτάζ του Rolling Stone. «Λέει ότι προμηθεύεται τα φάρμακα μέσω διαδικτυακών προμηθευτών της μαύρης αγοράς». Και εκτός από το erda και την ανθρώπινη αυξητική ορμόνη, λέει ότι έχει πειραματιστεί με τα φάρμακα για τον καρκίνο του μαστού ταμοξιφαίνη (tamoxifen) και λετροζόλη (letrozole), καθώς και με το φάρμακο για την οστεοπόρωση αμπαλοπαρατίδη (abaloparatide) - για να μην αναφέρουμε ενώσεις που οι ερευνητές έχουν μελετήσει σε ποντίκια για τις επιδράσεις τους στην αποκατάσταση ή την ανάπτυξη των οστών.

Ο Ζακ, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι πιστεύει πως πρέπει να συνεχίσει έτσι ώστε να βελτιώνει διαρκώς τον εαυτό του. «Προσπαθώ να μεγιστοποιήσω κάθε πτυχή του σώματός μου. Ό,τι κι αν κάνω, εξακολουθώ να νιώθω ότι δεν είναι αρκετό», είπε, προσθέτοντας ότι όσον αφορά τα κορίτσια, «θέλουν συνεχώς κάτι καλύτερο».

Πηγή: Yahoo Health