Η υπόθεση Τσαβδαρίδη ανοίγει εκ νέου τον ασκό του Αιόλου για το συστήμα μοριοδότησης των Πανελληνίων με την ΟΙΕΛΕ να καταγγέλλει ευθέως τους μηχανισμούς νοθείας για ευνοική εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Μια ακόμη υπόθεση βάζει «βόμβα» στα θεμέλια των Πανελληνίων εγείροντας σοβαρά ερωτήματα τόσο για την αξιοκρατία όσο και για το σύστημα της μοριοδότησης των μαθητών αθλητών με την ΟΙΕΛΕ να κάνει ευθέως λόγο για νοθεία των εξετάσεων. Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, καθώς σύμφωνα με καταγγελία γονέων αθλητριών και προπονητών η κόρη του εμφανιζόταν στα φύλλα αγώνων ομάδας χάντμπολ, η οποία κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα, χωρίς να συμμετέχει στις προπονήσεις ή στους αγώνες. Προπονητής φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το παιδί δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια του, δεν προπονήθηκε ποτέ, δεν έπαιξε σε αγώνα».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός διαψεύδει ότι η κόρη του έκανε χρήση του δικαιώματος αθλητικής μοριοδότησης, υποστηρίζοντας ότι εισήχθη στη Γεωπονική Λάρισας με την επίδοσή της στις εξετάσεις και τελικά σπουδάζει στο εξωτερικό. Δεν αρνείται ότι πήρε μόρια από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά τονίζει ότι δεν τα χρησιμοποίησε τελικά και δεν πήγε στη σχολή που πέρασε στη Λάρισα. «Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες εξετάσεις όπως όλα τα παιδιά και πέρασε σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ στην οποία αγωνίστηκε. Μάλιστα δεν φοίτησε καθόλου εκεί και αυτή τη στιγμή σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου», τόνισε αρχικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης. «Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας. Ουδέποτε έχω δει τον προπονητή της ομάδας που φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν» τόνισε χαρακτηριστικά.

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ΟΙΕΛΕ για νοθεία Πανελληνίων: Τα «παραθυράκια» που «γκρεμίζουν» το αδιάβλητο

Όπως καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ « τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται «μηχανισμοί» παράκαμψης των κανόνων, ώστε ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός παιδιών να διεκδικεί, μέσω των Πανελλαδικών, την είσοδό του σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα με σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες. Δεν αναφερόμαστε εδώ στις ελάχιστες (αλλά καταγεγραμμένες) απόπειρες απευθείας νόθευσης των εξετάσεων, αλλά σε «κόλπα» που μετέρχονται ορισμένοι, για να τοποθετήσουν κάποιους μαθητές μερικά βήματα μπροστά από τη «γραμμή της αφετηρίας». Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Χριστόπουλος αναδεικνύοντας την σημασία των δεδομένων υπογραμμίζει ότι «με αυτές τις μεθοδεύσεις, έως και 3000 παιδιά κάθε χρόνο τυγχάνουν εξαιρετικά ευνοϊκής μεταχείρισης στις Πανελλήνιες. Το ποσοστό δεν είναι αμελητέο, καθώς προσεγγίζει το περίπου 5% των εισακτέων στα Πανεπιστήμια.»

Μοριοδότηση μέσω του σχολικού αθλητισμού

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ «με όχημα τον σχολικό και νεανικό αθλητισμό πλήθος παιδιών να κατακτούν με δόλιες μεθόδους μόρια, ακόμη και πλήρη απαλλαγή, από τις πανελλαδικές. Η μία μορφή του σκανδάλου εμπλέκει σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια, που συγκεντρώνουν ταλέντα, τα οποία εγγράφονται στα σχολεία αυτά με την δέσμευση της μη παρακολούθησης και της συγκρότησης ισχυρών ομάδων για εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις που φέρνουν μοριοδότηση. Η δεύτερη μορφή του σκανδάλου εμπλέκει Ομοσπονδίες, ιδίως μη δημοφιλών αθλημάτων, που οργανώνουν εικονικά πρωταθλήματα με εικονικές ομάδες, τα μέλη των οποίων άκοπα εξασφαλίζουν μοριοδότηση. Οι μοριοδοτηθέντες μαθητές που εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για την περασμένη σχολική χρονιά, είναι περίπου 950, αριθμός κατά την εκτίμησή μας υπερβολικά μεγάλος. Η Ομοσπονδία μας, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, δεν ζητά την κατάργηση της μοριοδότησης, αλλά τον πλήρη εξορθολογισμό της, ώστε να ισχύει για εξαιρετικές επιδόσεις και για διοργανώσεις που ελέγχονται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με βάση την ανάλυση του τι ισχύει στην Ευρώπη, διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα ο υψηλός αριθμός των 950 αθλητών που εισάγονται ετησίως οφείλεται στο γεγονός ότι το σύστημα μοριοδοτεί ευρέως και τις εγχώριες/σχολικές νίκες. Αντίθετα, στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι ειδικές διευκολύνσεις και οι θέσεις-ποσοστώσεις αφορούν σχεδόν αποκλειστικά σε αθλητές εθνικών ομάδων που εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνές επίπεδο, κρατώντας τον αριθμό των δικαιούχων ανά χώρα πολύ πιο περιορισμένο σε επίπεδο elite. Επίσης, σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία δεν υπάρχει καν διευκόλυνση εισαγωγής, αλλά ευελιξία στους όρους φοίτησης (κάτι που, μεταξύ άλλων, ζητάει και η Ομοσπονδία μας με ειδικά, αθλητικά προγράμματα στα σχολεία).»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmrpx0i7woap?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το όνειδος της πλαστής κατ’ οίκον διδασκαλίας

Η ΟΙΕΛΕ καταγγέλλει ότι «με βάση στοιχεία που έχουν έλθει σε γνώση της Ομοσπονδίας μας, τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την περίοδο του COVID, καταγράφεται μια περίεργη έκρηξη εγγραφών αιτήσεων μαθητών ιδιωτικών σχολείων για κατ’ οίκον διδασκαλία (homeschooling). Οι αιτήσεις ετησίως αγγίζουν πλέον το τριψήφιο νούμερο, όντας υπερδιπλάσιες από το 2021, και γεννώνται σοβαρότατα ερωτήματα για την εγκυρότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας. Να σημειωθεί πως η κατ΄ οίκον διδασκαλία επιτρέπεται στην Ελλάδα μόνο σε περίπτωση πολύ σοβαρών παθήσεων και αναπηριών που δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση των παιδιών στο σχολείο.

Από τα στοιχεία που έχουν φθάσει στα χέρια μας, είναι συγκεκριμένο το προφίλ των οικογενειών των παιδιών που κάνουν αίτηση για homeschooling. Μόλις το 10-15% περίπου των αιτήσεων αφορούν σε σοβαρές παθήσεις και αναπηρίες. Οι υπόλοιπες αιτήσεις έχουν κυρίως ως αιτιολογία την «μικτή αγχώδη διαταραχή» με διάφορες αιτιολογίες που προκαλούν υπόνοιες αδιαφάνειας στο χειρισμό των αιτήσεων, όπως «δυσθυμία», «άρνηση έγερσης το πρωί» (!!) κ.λπ. Όπως είχαμε σημειώσει και σε παλαιότερες ανακοινώσεις μας για το ζήτημα το 2017 και το 2024, πολλές από τις αιτήσεις κατατίθενται από οικογένειες που είναι μέλη ακροδεξιών – παραθρησκευτικών οργανώσεων, οι οποίες δεν θέλουν να ενταχθούν τα παιδιά τους σε ένα «άθεο» περιβάλλον. Πλέον, όμως, έχουμε πληροφόρηση και για παιδιά διάσημων/ισχυρών που εκμεταλλεύονται τα κενά εποπτείας και κρατούν, για λόγους ιδεολογικούς/ταξικούς ή και καθαρά «εκπαιδευτικούς» (τα παιδιά ετοιμάζονται για πανελλαδικές εξετάσεις) τα παιδιά τους στο σπίτι.

Με βάση τις καταγγελίες που έφθασαν στην Ομοσπονδία, οι αιτήσεις βασίζονται σε γνωματεύσεις που υπογράφονται από συγκεκριμένους γιατρούς σε δύο δημόσια νοσοκομεία. Το Υπουργείο Παιδείας έχει συγκροτήσει μια τριμελή επιτροπή στη Διεύθυνση Σπουδών που δεν ελέγχει επί της ουσίας τις αιτήσεις, αλλά απλώς τσεκάρει τα έγγραφα. Από τη στιγμή που οι αιτήσεις έχουν βασιστεί σε γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία, η έγκριση είναι περίπου δεδομένη. Είναι σαφές ότι τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του Λυκείου που έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν σπίτι, κερδίζουν χρόνο μελέτης σε σχέση με τα παιδιά που φοιτούν κανονικά στο σχολείο και αποκτούν ένα άδικο προβάδισμα. Επομένως, η πρακτική του (παράνομου) homeschooling ναρκοθετεί την διαφάνεια και την ισονομία.»

«Έκρηξη» στις διαγνώσεις μαθητών, εκτός ΚΕΔΑΣΥ, που δίνουν εξετάσεις με τους «φυσικώς αδυνάτους»

Τέλος, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ «παιδιά με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρία, διευκολύνονται στις πανελλαδικές εξεταζόμενα προφορικά. Είναι οι λεγόμενες εξετάσεις με τους «φυσικώς αδυνάτους». Ωστόσο, όπως και στο homeschooling, έτσι και σε αυτή την κατηγορία μαθητών παρατηρείται μια εκρηκτική αύξηση του αριθμού τους τα τελευταία χρόνια. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, ενώ το 2015 οι εξεταζόμενοι με τους «φυσικώς αδυνάτους» ήταν περίπου το 2% του πληθυσμού των υποψηφίων, πλέον έχουν φτάσει σχεδόν το 7%. Μέσα σε μια δεκαετία, ο αριθμός των εξεταζόμενων σε αυτή την κατηγορία έχει εκτοξευθεί από τους 2000 στους περίπου 5700 πέρσι! Όσο κι αν υπάρχει μεγαλύτερη, πλέον, ευαισθητοποίηση, συστηματικότερες διαδικασίες διάγνωσης και αποστιγματοποίηση των μαθησιακών δυσκολιών και της αναπηρίας, ο αριθμός εξακολουθεί να προκαλεί ερωτηματικά. Υπάρχουν φήμες και ψίθυροι για παιδιά ισχυρών οικογενειών που εξασφαλίζουν πλαστές διαγνώσεις με εξετάσεις εκτός ΚΕΔΑΣΥ. Μια υπόθεση που έφθασε σε γνώση της ΟΙΕΛΕ το 2019 και δεν διερευνήθηκε ποτέ (ή τουλάχιστον, παρά την καταγγελία μας, δεν λάβαμε ποτέ απάντηση), ήταν υπόθεση μεγάλου αριθμού μαθητών ιδιωτικού σχολείου της Αττικής που εξετάστηκε προφορικά, με αμφίβολης εγκυρότητας γνωματεύσεις για …τενοντίτιδα, μαζί με τους «φυσικώς αδυνάτους». Βάσει των καταγγελιών που λάβαμε, ο πατέρας ενός εκ των μαθητών ήταν και συντονιστής σε κέντρο εξέτασης φυσικώς αδυνάτων.»

«Παραθυράκια» εισαγωγής στα ΑΕΙ: Όταν τα προνόμια υπονομεύουν την αξιοκρατία στις Πανελλήνιες

Οι αποκαλύψεις αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεσες αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης των μαθητών-αθλητών, αλλά και για συνολική αναμόρφωση του πλαισίου ευνοϊκής εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Όπως καταδεικνύουν οι καταγγελίες, οι ειδικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται για την υποστήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών μαθητών μπορούν να δημιουργήσουν «παράθυρα» εκμετάλλευσης, όταν απουσιάζουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί ελέγχου.

Το ελληνικό δαιμόνιο φαίνεται πως βρίσκει τρόπους να αξιοποιεί προς ίδιον όφελος ακόμη και διατάξεις που έχουν σχεδιαστεί για να επιβραβεύουν την προσπάθεια, να αναγνωρίζουν ιδιαίτερες επιδόσεις και να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε μαθητές με συγκεκριμένες ιδιότητες ή διακρίσεις. Έτσι, ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί για θεμιτούς σκοπούς κινδυνεύουν να μετατραπούν σε εργαλεία απόκτησης προνομίων για όσους εντοπίζουν και αξιοποιούν τις αδυναμίες του συστήματος.

Το ζήτημα, επομένως, δεν περιορίζεται στη μοριοδότηση των αθλητών. Αφορά συνολικά το καθεστώς των ειδικών κατηγοριών εισαγωγής στα ΑΕΙ και την ανάγκη επανεξέτασης των προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης. Απαιτούνται σαφείς κανόνες, διασταυρώσεις στοιχείων, ουσιαστικοί έλεγχοι και προβλέψεις για την απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις καταστρατήγησης.

Η επιβράβευση των πραγματικών αθλητικών διακρίσεων και η στήριξη μαθητών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες αποτελούν θεμιτούς και αναγκαίους στόχους. Δεν μπορεί, όμως, η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών να γίνεται χωρίς δικλίδες ασφαλείας και χωρίς να διασφαλίζεται ότι τα προνόμια καταλήγουν σε εκείνους για τους οποίους θεσπίστηκαν.

Ο εξορθολογισμός του συστήματος αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. Γιατί όταν οι ειδικές ρυθμίσεις αφήνουν περιθώρια καταστρατήγησης, η ισότητα των ευκαιριών υπονομεύεται και το αίτημα της αξιοκρατίας στις Πανελλήνιες κινδυνεύει να μείνει κενό περιεχομένου.