Η αλλαγή αφορά όλους όσοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, είτε τηρούν απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία.

Νέο έντυπο δήλωσης ΦΠΑ τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026, με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η αλλαγή αφορά επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και άλλους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, ενώ προβλέπεται ειδική ρύθμιση για την αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων που αφορούν το πετρέλαιο των αγροτών.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1241/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6751/9.11.2026, καθιερώνεται το νέο έντυπο «050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2026, Φ2 TAXIS», το οποίο αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του 2025.

Το νέο έντυπο χρησιμοποιείται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 1η Νοεμβρίου 2026 και μετά, ανεξάρτητα από το πότε θα υποβληθεί η δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση που θα υποβάλει αργότερα δήλωση για πράξεις του Νοεμβρίου θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το νέο έντυπο.

Η αλλαγή αφορά όλους όσοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, είτε τηρούν απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία. Εφαρμόζεται επίσης σε υπόχρεους που, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία ή να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία.

Μία από τις βασικές προβλέψεις αφορά τους αγρότες και συγκεκριμένα τον κωδικό 424 της δήλωσης ΦΠΑ. Ο κωδικός αυτός αφορά το ποσό ΦΠΑ επί του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου αγροτών και θα συμπληρώνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

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Ακόμη, συνεχίζεται η προσυμπλήρωση των στοιχείων για τις πωλήσεις και τις αγορές των επιχειρήσεων, καθώς και των αντίστοιχων ποσών ΦΠΑ, με αξιοποίηση των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι το προηγούμενο έντυπο ΦΠΑ, έκδοσης 2025, καταργείται για τις πράξεις που πραγματοποιούνται από την 1η Νοεμβρίου 2026 και μετά. Επομένως, για δηλώσεις που αφορούν παλαιότερες φορολογικές περιόδους, η αλλαγή δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο.

Η τροποποίηση του εντύπου κρίθηκε αναγκαία λόγω αλλαγών στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.