Μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση του προερχόμενου από το ΠΑΣΟΚ βουλευτή, ιδίως σε μια περίοδο αναζήτησης ευρύτερων συγκλίσεων στον προοδευτικό χώρο.

Πολιτικό ενδιαφέρον πέρα από τα όρια της Ξάνθης παρουσιάζει η συνέντευξη του ανεξάρτητου βουλευτή Μπουρχάν Μπαράν στην εφημερίδα «Θράκη». Τόσο για την τοποθέτησή του στο ζήτημα της μειονότητας όσο και για το προοδευτικό στίγμα που διατηρεί…

Ο Μπαράν αναφέρθηκε καθαρά στη Συνθήκη της Λωζάνης ως πλαίσιο προστασίας της μουσουλμανικής μειονότητας, συνδυάζοντας τον σεβασμό των διεθνών συνθηκών με την προστασία του ατομικού αυτοπροσδιορισμού, ενώ, απέρριψε τις εξωθεσμικές παρεμβάσεις και τη μικροκομματική εκμετάλλευση των ζητημάτων της Θράκης.

Ειδικότερα, τόνισε ότι «η Συνθήκη της Λωζάνης καθορίζει το διεθνές και θεσμικό πλαίσιο προστασίας της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης», τασσόμενος παράλληλα υπέρ «του ατομικού αυτοπροσδιορισμού κάθε πολίτη».

Παράλληλα, ο ανεξάρτητος βουλευτής ο οποίος εξελέγη με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε και ένα στίγμα για το πολιτικό του μέλλον, δίνοντας έμφαση στην ισοπολιτεία, την δημόσια υγεία και τις κοινωνικές ανισότητες που προσφέρεται για πολιτικές αναγνώσεις.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση του προερχόμενου από το ΠΑΣΟΚ βουλευτή, ιδίως σε μια περίοδο αναζήτησης ευρύτερων συγκλίσεων στον προοδευτικό χώρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ε.Σ.