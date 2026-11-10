Με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, ενισχυμένους νοτιάδες και αφρικανική σκόνη θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Πότε αναμένονται βροχές και τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Εμμανουήλ.

Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να ακολουθεί ανοδική πορεία και τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου προς το τέλος της εβδομάδας. Την ίδια ώρα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, η υγρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ενώ δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου της ΕΡΤ Γιώργου Εμμανουήλ, η θερμοκρασία θα κινηθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με την αλλαγή του καιρού να γίνεται περισσότερο αισθητή από την Τετάρτη και μετά.

Ο καιρός σήμερα Τρίτη

Για σήμερα Τρίτη προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα από τα νοτιοδυτικά. Στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι, ενώ νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με πιθανότητα σχηματισμού ομιχλών κυρίως στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς στα βόρεια, τους 18 με 20 βαθμούς στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές και τους 21 με 22 βαθμούς τοπικά στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

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Στην Αθήνα αναμένεται γενικά καλός καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις και ασθενείς άνεμοι, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ανατολικά και κυρίως προς τη Χαλκιδική. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 17 βαθμούς.

Τετάρτη και Πέμπτη: Ενισχύονται οι νοτιάδες, αυξάνονται οι βροχές

Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα ενταθούν στη δυτική Ελλάδα, όπου αναμένονται περισσότερες βροχές, ενώ τοπικές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν και στο ανατολικό Αιγαίο. Καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα, καθώς και στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσουν η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το βόρειο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, φτάνοντας τους 19 βαθμούς στα βόρεια και τους 21 με 23 βαθμούς στις υπόλοιπες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Πέμπτη, με τους νοτιάδες να ενισχύονται περαιτέρω και να φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Οι βροχές θα παρουσιάσουν αύξηση κυρίως στη δυτική Ελλάδα, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Στα βορειοδυτικά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο τα φαινόμενα θα είναι πιο ασθενή. Στα Δωδεκάνησα υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων έως το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, ενώ η υγρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Παρασκευή: Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος, έρχεται αφρικανική σκόνη

Την Παρασκευή ένα νέο σύστημα από την Ιταλία θα κινηθεί προς τη χώρα μας, προκαλώντας τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα επηρεάσει την ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Σταδιακή αλλαγή της διεύθυνσης των ανέμων αναμένεται το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο οι άνεμοι θα αρχίσουν να στρέφονται σε βοριάδες από τα δυτικά, ενώ την Κυριακή η επικράτηση των βόρειων ανέμων θα επεκταθεί και στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις και διάσπαρτες ασθενείς βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού την εβδομάδα που διανύουμε θα είναι η σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους νοτιάδες, την αυξημένη υγρασία και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.