Είτε πρόκειται για ηλεκτρικό ρεύμα, είτε για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας έρχονται να προστεθούν στα ήδη αυξημένα πάγια έξοδα και ολόκληρη η σύνταξη κατευθύνεται στα σούπερ μάρκετ και στους λογαριασμούς.

Δύσκολη ειναι η καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών, όπως φαίνεται στα ταμεία των σούπερ μάρκετ και στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η ημερομηνία κατά την οποία το πορτοφόλι αδειάζει δεν είναι πια το τέλος του μήνα, αλλά οι πρώτες 10 - 15 ημέρες. Η σύνταξη μπαίνει στους λογαριασμούς και εξαφανίζεται μέσα στο σούπερ μάρκετ και στους λογαριασμούς. Είτε πρόκειται για ηλεκτρικό ρεύμα, είτε για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας έρχονται να προστεθούν στα ήδη αυξημένα πάγια έξοδα και ολόκληρη η σύνταξη κατευθύνεται στα σούπερ μάρκετ και στους λογαριασμούς.

Βούλιαξαν οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Χαμηλότερες κατά 38,74% οι νέες συντάξεις τού Ιδιωτικού Τομέα από τις αντίστοιχες τού Δημοσίου. Η κατάρρευση των μισθών του ιδιωτικού τομέα κατά την περίοδο των Μνημονίων, αλλά και της υγειονομικής κρίσης, είχαν άμεσο αντίκτυπο στο ύψος των νέων συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα μετά το 2019 και ιδιαίτερα στις νέες συντάξεις των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα (εργάτες, υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιστήμονες), όπως επισημαίνει η ΕΝΥΠΕΚΚ του Αλέξη Μητρόπουλου.

Το «πάγωμα» των αυξήσεων στους μισθούς, η κατάργηση αρκετών επιδομάτων, το «πάγωμα» των τριετιών για την περίοδο 2012-2023 με τον νόμο Γεωργιάδη (5053/2023), η μη χορήγηση ακόμη και σήμερα των οικογενειακών επιδομάτων στους εργαζόμενους μετά το 2012, η αδρανοποίηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η εφαρμογή από τον ΟΜΕΔ -όλα τα προηγούμενα χρόνια- των μνημονιακών πολιτικών στους μισθούς, καθώς και η επιλογή χαμηλών εισφορών από τους ελεύθερους επαγγελματίες-αγρότες λόγω της φτωχοποίησής τους, όχι μόνο οδήγησαν στην κατάρρευση των μισθών τού ιδιωτικού τομέα, αλλά επηρέασαν (όπως ήταν επακόλουθο) και το ύψος των νέων συντάξεων, κυρίως αυτών που χορηγήθηκαν μετά το 2022.

Κατά 38,74% μικρότερες οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα έναντι των αντίστοιχων του Δημοσίου!

Αποκαλυπτικά και άκρως ανησυχητικά τα στοιχεία τού Υπουργείου Εργασίας για τον Οκτώβριο 2026. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας (Πληροφοριακό Σύστημα «ΗΛΙΟΣ» της ΗΔΥΚΑ ΑΕ) και τη «Μηνιαία απεικόνιση των συνταξιοδοτικών παροχών» για τον Οκτώβριο 2026, ο μέσος όρος δαπάνης σύνταξης για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα είναι κατά 38,74% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο για τους συνταξιούχους του Δημόσιου τομέα, όπως και τα έτη 2022-2025.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πιο συγκεκριμένα, για τον Οκτώβριο 2026, ο μέσος όρος δαπάνης σύνταξης για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα ανήλθε σε 777,50 €, ενώ για τους συνταξιούχους του Δημοσίου ο μέσος όρος δαπάνης ανήλθε σε 1.269,19 € (διαφορά 491,69 € ή 38,74%), όπως αποδεικνύεται από τον αντίστοιχο Πίνακα 5 (σελίδα 8) της μηνιαίας απεικόνισης συνταξιοδοτικών παροχών.

Η μεγάλη διαφορά των 491,69 € (1.269,19 – 777,50) τον Οκτώβριο 2026 ανάμεσα στις συντάξεις των δύο κύριων φορέων ασφάλισης της χώρας και σε ποσοστό 38,74%, προκαλεί ανησυχία, πλην του ότι αποδεικνύει την ύπαρξη συνταξιούχων «δύο ταχυτήτων» και μάλιστα όλως αναιτιολόγητα και παράνομα.

Την ίδια περίοδο, ο μέσος όρος δαπάνης σύνταξης για τους συνταξιούχους-ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 370,67 €.

Το περιβόητο επίδομα 400 ευρώ

Στα 400 ευρώ αυξάνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες δικαιούχων. Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, στο τέλος Νοεμβρίου.

Η ετήσια ενίσχυση προβλέπεται να καλύψει περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, με τη διεύρυνση των κατηγοριών που λαμβάνουν το ποσό να αποτελεί βασική αλλαγή της νέας ρύθμισης.

Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι για την πρώτη καταβολή έχουν συμπληρώσει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στην ενίσχυση εντάσσονται επίσης συνταξιούχοι ηλικίας 60 ετών και άνω που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας), χωρίς να εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Δικαιούχοι είναι ακόμη τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αναπηρικές συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τις αντίστοιχες παροχές.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός ενίσχυσης

Εκτός της ετήσιας ενίσχυσης παραμένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, καθώς η συνταξιοδότησή τους από μόνη της δεν αρκεί για να θεμελιώσει δικαίωμα καταβολής.

Εξαίρεση αποτελούν όσοι είναι τουλάχιστον 60 ετών και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, χωρίς να έχουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Επίσης, δεν θα λάβουν την πρώτη καταβολή όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2026, καθώς για τη συγκεκριμένη πληρωμή απαιτείται το ηλικιακό όριο να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ενίσχυση έχει ετήσιο χαρακτήρα και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.