Η υπόθεση που έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο αφορούσε φορολογούμενη η οποία είχε στείλει σημαντικά χρηματικά ποσά στο εξωτερικό.

Δεν μπορεί η εφορία να θεωρεί αυτομάτως ως αδήλωτο εισόδημα τα χρήματα που μεταφέρει ένας φορολογούμενος από ελληνική τράπεζα σε λογαριασμό του στο εξωτερικό. Αυτό ξεκαθαρίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 157/2026, βάζοντας όρια στους φορολογικούς ελέγχους και στους καταλογισμούς πρόσθετων φόρων για εμβάσματα.

Το σκεπτικό της απόφασης είναι απλό: άλλο πράγμα είναι να αποκτά κάποιος χρήματα και άλλο να μεταφέρει χρήματα που ήδη έχει. Επομένως, η εφορία δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τη μεταφορά ενός ποσού ως νέο εισόδημα μόνο και μόνο επειδή πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένη χρονιά.

Η υπόθεση που έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο αφορούσε φορολογούμενη η οποία είχε στείλει σημαντικά χρηματικά ποσά στο εξωτερικό. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα εμβάσματα δεν καλύπτονταν από τα δηλωμένα εισοδήματά της και αποφάσισαν να τα φορολογήσουν ως αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά το έτος της μεταφοράς.

Η ίδια υποστήριξε ότι τα χρήματα δεν αποτελούσαν καινούργιο εισόδημα, αλλά αποταμιεύσεις και κεφάλαια προηγούμενων ετών. Το Διοικητικό Εφετείο δεν δέχθηκε τα επιχειρήματά της, ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η φορολόγηση με βάση αποκλειστικά το έτος αποστολής των χρημάτων ήταν λανθασμένη.

Παραδείγματα