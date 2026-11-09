Δεν μπορεί η εφορία να θεωρεί αυτομάτως ως αδήλωτο εισόδημα τα χρήματα που μεταφέρει ένας φορολογούμενος από ελληνική τράπεζα σε λογαριασμό του στο εξωτερικό. Αυτό ξεκαθαρίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 157/2026, βάζοντας όρια στους φορολογικούς ελέγχους και στους καταλογισμούς πρόσθετων φόρων για εμβάσματα.
Το σκεπτικό της απόφασης είναι απλό: άλλο πράγμα είναι να αποκτά κάποιος χρήματα και άλλο να μεταφέρει χρήματα που ήδη έχει. Επομένως, η εφορία δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τη μεταφορά ενός ποσού ως νέο εισόδημα μόνο και μόνο επειδή πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένη χρονιά.
Η υπόθεση που έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο αφορούσε φορολογούμενη η οποία είχε στείλει σημαντικά χρηματικά ποσά στο εξωτερικό. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα εμβάσματα δεν καλύπτονταν από τα δηλωμένα εισοδήματά της και αποφάσισαν να τα φορολογήσουν ως αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά το έτος της μεταφοράς.
Η ίδια υποστήριξε ότι τα χρήματα δεν αποτελούσαν καινούργιο εισόδημα, αλλά αποταμιεύσεις και κεφάλαια προηγούμενων ετών. Το Διοικητικό Εφετείο δεν δέχθηκε τα επιχειρήματά της, ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η φορολόγηση με βάση αποκλειστικά το έτος αποστολής των χρημάτων ήταν λανθασμένη.
Παραδείγματα
- Ένας φορολογούμενος είχε συγκεντρώσει 80.000 ευρώ από μισθούς και αποταμιεύσεις την περίοδο 2010-2018. Το 2022 αποφάσισε να μεταφέρει τα χρήματα από ελληνική τράπεζα σε προσωπικό του λογαριασμό στη Γερμανία. Η εφορία δεν μπορεί να θεωρήσει αυτομάτως ότι τα 80.000 ευρώ αποτελούν αδήλωτο εισόδημα του 2022. Εφόσον αποδεικνύεται ότι τα χρήματα υπήρχαν ήδη στην περιουσία του και προέρχονταν από νόμιμες πηγές, η μεταφορά δεν δημιουργεί νέο φορολογητέο εισόδημα.
- Μια φορολογούμενη πούλησε το 2017 ένα διαμέρισμα έναντι 150.000 ευρώ και κατέθεσε τα χρήματα σε ελληνική τράπεζα. Το 2023 μετέφερε 120.000 ευρώ σε λογαριασμό της στην Κύπρο. Κατά τον έλεγχο, η εφορία ζητά να δικαιολογήσει την προέλευση του ποσού. Εφόσον προσκομίσει το συμβόλαιο πώλησης και τα τραπεζικά παραστατικά που συνδέουν τα χρήματα με το έμβασμα, δεν μπορεί να φορολογηθεί το ποσό ως νέο εισόδημα του 2023 μόνο λόγω της μεταφοράς.
- Ένας επαγγελματίας μεταφέρει το 2021 ποσό 200.000 ευρώ σε λογαριασμό του στην Ελβετία. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει πότε και πώς απέκτησε τα χρήματα. Η εφορία έχει δικαίωμα να ερευνήσει την προέλευσή τους και να εξετάσει εάν υπάρχει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Ωστόσο, δεν αρκεί η ημερομηνία του εμβάσματος για να θεωρηθούν τα 200.000 ευρώ εισόδημα του 2021. Πρέπει να προσδιοριστεί πότε τα χρήματα εισήλθαν πραγματικά στην περιουσία του.
- Ένας φορολογούμενος απέκτησε 100.000 ευρώ το 2014, τα οποία κατατέθηκαν στον τραπεζικό του λογαριασμό. Το 2022 μετέφερε το ποσό σε άλλη τράπεζα του εξωτερικού. Η Εφορία θεωρεί ότι πρόκειται για αδήλωτο εισόδημα του 2022 και επιβάλλει πρόσθετο φόρο. Εφόσον, όμως, αποδειχθεί ότι τα χρήματα είχαν αποκτηθεί το 2014, κρίσιμο φορολογικό έτος είναι το 2014 και όχι το 2022. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την παραγραφή, καθώς ενδέχεται το δικαίωμα της εφορίας να καταλογίσει φόρο για το έτος πραγματικής απόκτησης των χρημάτων να έχει ήδη παραγραφεί.